Si en el artículo de lo mejor de 2016 poníamos en entredicho ese lugar común que dice que el mejor cine se hace en televisión, en 2017 confirmamos que lo cinematográfico no entiende de formatos. La arrolladora entrada de Twin Peaks: The Return en las listas de muchas publicaciones de referencia ha puesto el debate sobre la mesa, pero en Revista Insertos consideramos que este parte de una premisa errónea, puesto que la fragmentación y la duración total de una obra, así como la plataforma en la que se emite, no deberían ser más importantes que su construcción desde el lenguaje cinematográfico, base del séptimo arte.

Como viene ocurriendo todos estos años, en Revista Insertos ha sido imposible alcanzar un consenso sobre lo que ha sido lo mejor del año, algo que, lejos de ser un problema, refleja la pluralidad de la publicación. En las listas de lo mejor del año que cada crítico ha entregado se diferencia entre estrenos estatales e internacionales, y se le concede un espacio a aquello que se ha visto en festivales u otras vías de exhibición. Pasemos, pues, a exponer lo que cada integrante ha tenido a bien considerar como lo mejor de 2017:

Estrenos internacionales (sin orden):

Train to Busan, de Yeon Sang-ho (Corea del Sur)

La tortuga roja, de Michaël Dudok de Wit (Francia-Japón)

Felices sueños, de Marco Bellocchio (Italia)

Moonlight, de Barry Jenkins (Estados Unidos)

Locas de alegría, Paolo Virzì (Italia)

Your name, de Makoto Shinkai (Japón)

Sieranevada, de Cristi Puiu (Rumanía)

Madre!, de Darren Aronofsky (Estados Unidos)

El viajante, de Ashgar Farhadi (Irán)

Columbus, de Kogonada (Estados Unidos)

Estrenos nacionales (sin orden):

Los del túnel, de Pepón Montero

Demonios tus ojos, de Pedro Aguilera

Júlia ist, de Elena Martín

Verano 1993, de Carla Simón

Dancing Beethoven, de Arantxa Aguirre

Festivales y otros (sin orden):

Expo lío 92, de María Cañas (España)

Most beautiful island, de Ana Asensio (Estados Unidos)

Les affamés, de Robin Aubert (Canadá)

78/52: las escena que cambió el cine, de Alexandre O’Philippe (Estados Unidos)

Crazy for football, de Wolfango de Bias (Italia)

Estrenos internacionales:



1. Twin Peaks: The Return, de David Lynch (Estados Unidos)

2. La chica desconocida, de Jean Pierre y Luc Dardenne (Bélgica)

3. El viajante, de Asghar Farhadi (Irán)

4. Madre!, de Darren Aronofsky (Estados Unidos)

5. La gran enfermedad del amor, de Michael Showalter (Estados Unidos)

6. En realidad nunca estuviste aquí, de Lynne Ramsay (Reino Unido)

7. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)

8. Hacia la luz, de Naomi Kawase (Japón)

9. Personal Shopper, de Olivier Assayas (Francia)

10. El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki (Finlandia)

Estrenos nacionales:

1. Verano 1993, de Carla Simon

2. La llamada, de Javier Ambrossi y Javier Calvo

3. No sé decir adiós, de Lino Escalera

4. La vida y nada más, de Antonio Méndez Esparza

5. Abracadabra, de Pablo Berger



Festivales y otros:

1. Pororoca, de Constantin Popescu (Rumanía)

2. La fábrica de nada, de Pedro Pinho (Portugal)

3. Zama, de Lucrecia Martel (Argentina)

4. 76 minutos y 15 segundos con Abbas Kiarostami, de Seyfolah Samadian (Irán)

5. Pearl Jam: Let’s Play Two, de Danny Clinch (Estados Unidos).

Estrenos internacionales:

1. El tercer asesinato, de Hirokazu Koreeda (Japón)

2. El viajante, de Asghar Farhadi (Irán)

3. The Square, de Ruben Östlund (Suecia)

4. Rara, de Pepa San Martín (Chile)

5. La región salvaje, de Amat Escalante (México)

6. La tortuga roja, de Michaël Dudok de Wit (Francia-Japón)

7. A Ghost Story, de David Lowery (Estados Unidos)

8. Le fils de Joseph, de Eugène Green (Francia)

9. Moonlight, de Barry Jenkins (Estados Unidos)

10. Madre!, de Darren Aronofsky (Estados Unidos)



Estrenos nacionales:

1. Verano 1993, de Carla Simon

2. La librería, de Isabel Coixet

3. Mimosas, de Oliver Laxe

4. Júlia ist, de Elena Martín

5. El autor, de Manuel Martín Cuenca



Festivales y otros:

1. Sweet Country, de Warwick Thornton (Australia)

2. La última tarde, de Joel Calero (Perú)

3. Camino a la Paz, de Francisco Varone (Argentina)

Estrenos internacionales:

1. Rara, de Pepa San Martín (Chile)

2. La vida de Calabacín, de Claude Barras (Suiza)

3. Lo tuyo y tú, de Hong Sang-soo (Corea del Sur)

4. Jim y Andy, de Chris Smith (Estados Unidos)

5. El tercer asesinato, de Hirokazu Koreeda (Japón)

6. Déjame salir, de Jordan Peele (Estados Unidos)

7. Colossal, de Nacho Vigalondo (Estados Unidos)

8. El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki (Finlandia)

9. Detroit, de Kathryn Bigelow (Estados Unidos)

10. El viajante, de Asghar Farhadi (Irán)



Estrenos nacionales:

1. Verano 1993, de Carla Simon

2. Los del túnel, de Pepón Montero

3. Demonios tus ojos, de Pedro Aguilera

4. Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón

5. Mimosas, de Oliver Laxe

Estrenos internacionales:

1. La vida de Calabacín, de Claude Barras (Suiza)

2. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)

3. Land of Mine: bajo la arena, de Martin Zandvliet (Dinamarca)

4. El viajante, de Asghar Farhadi (Irán)

5. Wind River, de Taylor Sheridan (Estados Unidos)

6. Your name, de Makoto Shinkai (Japón)

7. Coco, de Lee Unkrich y Adrián Molina (Estados Unidos)

8. El nacimiento de una nación, de Nate Parker (Estados Unidos)

9. Déjame salir, de Jordan Peele (Estados Unidos)

10. La tortuga roja, de Michaël Dudok de Wit (Francia-Japón)

Estrenos internacionales:

1. En realidad nunca estuviste aquí, de Lynne Ramsay (Reino Unido)

2. Crudo, de Julia Ducournau (Francia)

3. A Ghost Story, de David Lowery (Estados Unidos)

4. Twin Peaks: The Return, de David Lynch (Estados Unidos)

5. La ciudad de las estrellas (La La Land), de Damien Chazelle (Estados Unidos)

6. The Disaster Artist, de James Franco (Estados Unidos)

7. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)

8. Una mujer fantástica, de Sebastián Lelio (Chile)

9. Your name, de Makoto Shinkai (Japón)

10. Thor: Ragnarok, de Taika Waititi (Estados Unidos)



Estrenos nacionales:



1. Verano 1993, de Carla Simon

2. Muchos hijos, un mono y un castillo, de Gustavo Salmerón

3. La llamada, de Javier Ambrossi y Javier Calvo

4. Algo muy gordo, de Carlo Padial

5. El autor, de Manuel Martín Cuenca



Festivales y otros:

1. Call me by your name, de Luca Guadagnino (Italia)

2. How to talk to girls at parties, de John Cameron Mitchell (Estados Unidos)

3. Custodia compartida, de Xavier Legrand (Francia)

4. Un sol interior, de Claire Denis (Francia)

5. The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach (Estados Unidos)

Estrenos internacionales:

1. Twin Peaks: The Return, de David Lynch (Estados Unidos)

2. La tortuga roja, de Michaël Dudok de Wit (Francia-Japón)

3. Jackie, de Pablo Larraín (Estados Unidos)

4. La vida de Calabacín, de Claude Barras (Suiza)

5. Crudo, de Julia Ducournau (Francia)

6. La alta sociedad, de Bruno Dumont (Francia)

7. Personal Shopper, de Olivier Assayas (Francia)

8. Le fils de Joseph, de Eugène Green (Francia)

9. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan (Estados Unidos)

10. Múltiple, de M. Night Shyamalan (Estados Unidos)



Estrenos nacionales:



1. Verano 1993, de Carla Simon

2. Júlia ist, de Elena Martín

3. Psiconautas, los niños olvidados, de Alberto Vázquez y Pedro Rivero

4. Mimosas, de Oliver Laxe

5. Pieles, de Eduardo Casanova



Festivales y otros:

1. Les garçons sauvages, de Bertrand Mandico (Francia)

2. La tierra aún se mueve, de Pablo Chavarría Gutiérrez (México)

3. La forma del agua, de Guillermo del Toro (Estados Unidos)

4. La maldita primavera, de Marc Ferrer (España)

5. November, de Rainer Sarnet (Estonia)

Estrenos internacionales:



1. Twin Peaks: The Return, de David Lynch (Estados Unidos)

2. Personal Shopper, de Olivier Assayas (Francia)

3. En realidad nunca estuviste aquí, de Lynne Ramsay (Reino Unido)

4. El sacrificio de un ciervo sagrado, de Yorgos Lanthimos (Estados Unidos)

5. The Square, de Ruben Östlund (Suecia)

6. La tortuga roja, de Michaël Dudok de Wit (Francia-Japón)

7. Silencio, de Martin Scorsese (Estados Unidos)

8. El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismäki (Finlandia)

9. Thor: Ragnarok, de Taika Waititi (Estados Unidos)

10. Wonder Wheel, de Woody Allen (Estados Unidos)

Estrenos nacionales:

1. Mimosas, de Oliver Laxe

2. Verano 1993, de Carla Simon

3. Fe de Etarras, de Borja Cobeaga

4. Demonios tus ojos, de Pedro Aguilera

5. Los del túnel, de Pepón Montero

‌

Festivales y otros:

1. Certain Women, de Kelly Reichardt (Estados Unidos)

2. Ayudar al ojo humano, de Velasco Broca, Julián Génisson y Lorena Iglesias (España)

3. La fábrica de nada, de Pedro Pinho (Portugal)

4. Niñato, de Adrián Orr (España)

5. Zama, de Lucrecia Martel (Argentina)