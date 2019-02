Determinismo contra libre albedrío



David G. Maciejewski

En Estados Unidos los conocían como los triplets. Los periódicos abrían a doble página con su fotografía. Las televisiones se peleaban por acogerlos en sus platós. Eran Eddy, Bobby y David, trillizos separados al nacer que se encontraron por casualidad cuando ya eran adultos. Un milagro que mantuvo varios meses en vilo a una nación, pero que fue olvidado cuando los medios de comunicación exprimieron demasiado el éxito y el público se acabó cansando. Tres décadas después del boom mediático, el documentalista y productor televisivo Tim Wardle (One Killer Punch) recupera esta fascinante historia que esconde alegrías y tragedias, pues tras el increíble reencuentro de estos tres hermanos se esconde una oscura trama protagonizada por psicólogos, experimentos poco éticos, grupos de poder, trastornos mentales, conspiraciones y suicidios.

Wardle entrevista a los dos hermanos que quedan con vida, Bobby y David, y entremezcla sus declaraciones con recreacciones ficcionadas del pasado, una técnica ya utilizada en documentales como el oscarizado Man on the Wire de James Marsh. Son sus testimonios los que articulan una trama que comienza como la feliz historia de un reencuentro pero que conforme avanza va degenerando en una siniestra red de conspiraciones. La fama catapultó a los triplets, que hasta llegaron a realizar un cameo en una película de Madonna, Buscando a Susan desesperadamente, pero «a partir de entonces todo comenzó a ser raro», explica la mujer de David. Cuando empezaron a hacerse preguntas sobre su origen descubrieron que los tres formaban parte de un experimento monitorizado por un grupo de psicólogos. Un estudio que pretendía discernir si la educación influye en la personalidad o si el comportamiento y las costumbres están condicionados por los genes.

La labor de investigación periodística de Wardle es casi tan ejemplar como la habilidad con la que retuerce y transforma el tono de Tres idénticos desconocidos, que en todo momento se siente orgánica, pues son los narradores los que llevan la historia a través de sus declaraciones. Familiares, periodistas y colaboradores del estudio son interrogados por la cámara. ¿Cuáles fueron las motivaciones del proyecto? ¿Por qué se ocultan los resultados, que permanecen censurados hasta 2066? Sus respuestas construyen la narración. Todo deriva en una detectivesca trama conspiranoica que involucra a una organización judía de Nueva York, teorías psicoanalíticas freudianas y espurios intereses de las élites socioeconómicas y políticas estadounidenses. Sin embargo, el autor analiza demasiadas subtramas y se centra en hipótesis irresolubles, lo que acaba por convertirla en una obra algo dispersa que quiere abarcar más de lo que puede responder.

¿Por qué fueron apartados tantos gemelos y trillizos cuando aún eran bebés? ¿Cuáles fueron las conclusiones de la investigación? ¿Descubrieron acaso que no existe el libre albedrío y que la vida de cada ser humano está predeterminada por su biología? ¿Por qué dos gemelas que no se conocían llegaron a ser editoras del periódico del instituto y después estudiaron cine? Las preguntas se agolpan y ni Wardle ni los entrevistados pueden dar explicaciones. Al final todo se queda en una pompa inflada que no termina de estallar por ningún lado. Tres idénticos desconocidos lanza cuestiones, todas ellas planteadas desde un espíritu crítico con afán periodístico, pero resulta imposible no pensar que el misterio es inducido, que se trata de una mera prerrogativa exagerada por el autor para explotar la naturaleza obsesiva de los fanáticos de las conspiraciones. Funciona como crítica contra la falta de ética de algunos experimentos psicológicos y sociológicos y plantea al espectador una cuestión de difícil resolución: hasta qué punto es legítimo sacrificar la felicidad de unos pocos para mejorar el conocimiento humano, pero no llega a conclusiones lógicas ni despeja las incógnitas pertinentes.