El patetismo de un mito

Yago Paris

Si el cine de gánsteres ha fascinado al público ya desde la etapa muda, ha sido por la sensación de poder e impunidad de sus personajes, como si en cierta manera fantaseásemos con ser como ellos. Estas películas, por tanto, suelen mostrar la tensión y la emoción de unas vidas que se viven de manera intensa y al límite, lo que en muchos casos provoca que no duren demasiados años. Por estos motivos, no es muy habitual que se muestre la vejez de estos delincuentes, ya sea porque pocos llegan a viejos o porque, simplemente, carecen de interés desde el punto de vista narrativo. Capone es, por tanto, una rara avis dentro de este subgénero del thriller, ya que en ella se narra el último año de vida del mítico Al Capone. Estando en la cárcel, el capo italoamericano comenzó a padecer los síntomas provocados por la neurosífilis, lo que destrozó su integridad mental y física. Y debido a su imparable deterioro, y al no ser ya considerado una amenaza para la sociedad, fue puesto en libertad vigilada.

El filme que monta, escribe y dirige Josh Trank es la crónica de una muerte anunciada. El cineasta explora el proceso de deterioro mental que sufre el protagonista, quien pasa de ser el hombre más temido de Estados Unidos a ser un inválido con incontinencia fecal y urinaria. La obra se detiene a mostrar las diferentes formas en que se manifiesta la enfermedad, lo que permite a Tom Hardy, el actor protagonista, exhibir un tour de force de alaridos, balbuceos y expresiones sudorosas. Por su parte, Trank se esfuerza en crear una narración compleja e inestable, la que corresponde a la visión de su protagonista, donde realidad, recuerdo y alucinación conviven sin que exista la posibilidad de diferenciarlos. Es una película sin apenas trama y compuesta a base de largas y pausadas secuencias, en la que el autor plasma el patetismo de una figura mitificada por la cultura de la época, pero los méritos se localizan en la escritura del guion, no en la traslación de este a la pantalla.

