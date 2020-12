Qué duda cabe de que este ha sido, desde luego, un año extraño. El coronavirus ha paralizado buena parte de la actividad mundial, en cualquiera de los sentidos que uno quiera pensar. 2020 pasará a la historia como otro de esos momentos históricos donde nada volvió a ser lo mismo. En el plano cinematográfico, que es el que nos ocupa en esta revista, la crisis ha golpeado con dureza al sector industrial, no solo en la producción de series y películas, sino también en la distribución, con unas salas desprovistas de muchos de los grandes estrenos planeados para este año. Esta situación ha sido, en realidad, la desgraciada oportunidad de oro para las plataformas de vídeo bajo demanda, que, si ya llevaban años ganando peso en nuestros hábitos de consumo audiovisual, se han expandido de manera arrolladora durante estos meses de confinamiento.

Con un panorama que no termina de mejorar y está lleno de incertidumbre, llegamos al final del año, y lo hacemos con la firme intención de continuar con la costumbre anual de la elaboración de las listas de lo mejor que hemos visto esta temporada. Se podría pensar que, en un año tan raro, incluso descafeinado, no tendría demasiado sentido elaborar unas listas que quizás en un futuro podrían estar lejos de representar lo que se produjo durante este año. Sin embargo, en Revista Insertos consideramos que las circunstancias actuales, donde todo parece estar cambiando, provocan que estas listas sean todavía más necesarias, pues dan testimonio de unas alteraciones que, sin duda, se han visto reflejadas en cada una de nuestras listas. Con la intención de dar muestra de un año que puede que lo cambie todo en el sector audiovisual, pero también con la siempre divertida recopilación de nuestros títulos favoritos, o aquellos que consideramos más relevantes para la evolución del lenguaje cinematográfico, les dejamos las listas de lo mejor de 2020 según diferentes firmas de la revista.

Ema

Estrenos internacionales:

Abou Leila, de Amin Sidi-Boumédiène (Argelia)

Ema, de Pablo Larraín (Chile)

Little Joe, de Jessica Hausner (Austria)

Mujercitas, de Greta Gerwig (Estados Unidos)

Stuber Express, de Michael Dowse (Estados Unidos)

Under the Skin, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

Las vidas de Marona, de Anca Damian (Francia)

Zombi Child, de Bertrand Bonello (Francia)

El colapso, de Jérémy Bernard, Guillaume Desjardins y Bastien Ughetto (Francia)

Saint Maud, de Rose Glass (Reio Unido)



Estrenos nacionales:



Las niñas, de Pilar Palomero

Ane, de David P. Sañudo

Courtroom 3H, Antonio Méndez Esparza

La inocencia, de Lucía Alemany

Madrid, interior, de Juan Cavestany





Festivales y otros formatos:



Video Blues, Emma Tusell (España)

This Is Not a Burial, It’s a Resurrection, de Lemohang Jeremiah Mosese (Lesotho)

Suspensión, de Simón Uribe (Colombia)

Nomadland, de Chlóe Zhao (Estados Unidos)

El agente topo, de Maite Alberdi (Chile)

El hombre que ríe

Un viaje al pasado:

Léon Morin, sacerdote, de Jean-Pierre Melville (Francia, 1961)

Corazón salvaje, de Michael Powell, Emeric Pressburger (Reino Unido, 1950)

La otra, de Roberto Gavaldón (México, 1946)

Daniel, de Sidney Lumet (Reino Unido, 1983)

A Electra le sienta bien el luto, de Dudley Nichols (EEUU, 1947)

Las cosas de la vida, de Claude Sautet (Francia, 1970)

Oliver, de Carol Reed (Reino Unido, 1968)

Crimen al atardecer, de Basil Dearden (Reino Unido, 1959)

Hechizo, de Irving Reis (Reino Unido, 1948)

El hombre que ríe, de Paul Leni (EEUU, 1928)

Lúa vermella

Estrenos internacionales:

1. Fortuna, de Germinal Roaux (Suiza)

2. El oficial y el espía, de Roman Polanski (Polonia)

3. Solo nos queda bailar, de Levan Akin (Suecia)

4. Divino amor, de Daniel Mascaro (Brasil)

5. Reina de corazones, de May el-Toukhy (Dinamarca)

6. Corpus Christi, de Jan Komasa (Polonia)

7. Sole, de Carlo Sironi (Italia)

8. Para Sama, de Waad al-Kateab y Edward Watts (Reino Unido)

9. La camarista, de Lila Avilés (méxico)

10. Un blanco, blanco día, de Hlynur Palmason (Islandia)



Estrenos nacionales:

1. El sueño europeo: Serbia, de Jaime Alekos

2. Lúa vermella, de Lois Patiño



Festivales y otros formatos:

1. Nocturnal, de Nathalie Bianchieri (Reino Unido)

2. Songs of Repression, de Marianne Hougen-Moraga y Estephan Wagner (Dinamarca)

3. Explaining the Law to Kwame, de Roee Rosen (Israel)

4. Cuando cierro los ojos, de Sergio Blanco y Michelle Ibaven (México)

5. Hopper/Welles, de Orson Welles (Estados Unidos)

Phineas y Ferb. La película: Candace contra el universo

Estrenos internacionales:



1. Under the Skin, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

2. La famosa invasión de los osos en Sicilia, de Lorenzo Mattotti (Francia)

3. El lago del ganso salvaje, de Diao Yinan (China)

4. Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire), de Miranda July (Estados Unidos)

5. Antiporno, de Sion Sono (Japón)

6. Diamantes en bruto, de Ben y Joshua Safdie (Estados Unidos)

7. Sinónimos, de Nadav Lapid (Israel)

8. El faro, de Robert Eggers (Estados Unidos)

9. Color Out of Space, de Richard Stanley (Estados Unidos)

10. Phineas y Ferb. La película: Candace contra el universo, de Bob Bowen (Estados Unidos)



Estrenos nacionales:

1. Las niñas, de Pilar Palomero

2. El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco

3. La inocencia, de Lucía Alemany

4. La mort de Guillem, de Carlos Marqués-Marcet

5. Ane, de David P. Sañudo

El ángel de la calle

Otro viaje al pasado:

Los amigos de Peter, de Kenneth Brannagh (Reino Unido,1991)

El ángel de la calle, de Frank Borzage (Estados Unidos, 1929)

Una habitación en la ciudad, de Jacques Demy (Francia, 1982)

La extraña pasajera, de Irving Rapper (Estados Unidos, 1942)

Las manos de Orlac, de Robert Wiene (Alemania, 1924)

El árbol del ahorcado, de Delmer Daves (Estados Unidos, 1959)

Cuando ruge la marabunta, de Byron Haskin (Estados Unidos, 1954)

Vuelve, pequeña Sheba, de Daniel Mann (Burt Lancaster, 1952)

El imperio del sol, de Steven Spielberg (Estados Unidos, 1987)

Los vikingos, de Richard Fleischer (Estados Unidos, 1958)

Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Mireia Mullor

Estrenos Internacionales:

1. Nunca, casi nunca, a veces, siempre, de Eliza Hittman (Estados Unidos)

2. Un amigo extraordinario, de Marielle Heller (Estados Unidos)

3. Emma, de Autumn de Wilde (Reino Unido)

4. Estoy pensando en dejarlo, de Charlie Kaufman (Estados Unidos)

5. Martin Eden, de Pietro Marcello (Italia)

6. Solo nos queda bailar, de Levan Akin (Suecia)

7. Ema, de Pablo Larraín (Chile)

8. Lux Æterna, de Gaspar Noé (Francia)



Estrenos nacionales:

1. Las niñas, de Pilar Palomero

2. La boda de Rosa, de Icíar Bollaín

3. El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco



Festivales y otros formatos:

1. Nomadland, de Chloé Zhao (Estados Unidos)

2. Spring Blossom, de Suzanne Lindon (Francia)

3. Limbo, de Ben Sharrock (Reino Unido)

4. Sweat, de Magnus von Horn (Polonia)

5. Never gonna snow again, de Malgorzata Szumowska y Michal Englert (Polonia)

The Midnight Gospel

Estrenos internacionales:

1. The Midnight Gospel, de Pendleton Ward y Duncan Trussell (Estados Unidos)

2. Under the Skin, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

3. La casa lobo, de Joaquín Cociña y Cristóbal León (Chile)

4. Estoy pensando en dejarlo, de Charlie Kaufman (Estados Unidos)

5. Lux Æterna, de Gaspar Noé (Francia)

6. Domino, de Brian de Palma (Estados Unidos)

7. Fire (Pozar), de David Lynch (Estados Unidos)

8. El faro, de Robert Eggers (Estados Unidos)

9. Knight of Cups, de Terrence Malick (Estados Unidos)

10. Tenet, de Christopher Nolan (Reino Unido)



Estrenos nacionales:

1. Lúa vermella, de Lois Patiño

2. Jesus Shows You the Way to the Highway, de Miguel Llansó

3. El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco



Festivales y otros formatos:

1. Look Then Below, de Ben Rivers (Reino Unido)

2. Thorax, de Siegfried A. Fruhauf (Austria)

3. There Must be Some Kind of Way Out of Here, de Rainer Kohlberger (Austria)

4. Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus, de Dalibor Barić (Croacia)

5. El ruido solar, de Pablo Hernando (España)

Lux Æterna

Estrenos internacionales (sin orden de preferencia):

Under the Skin, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

Host, de Rob Savage (Reino Unido)

Cómo sobrevivir en un mundo material (Kajillionaire), de Miranda July (Estados Unidos)

Lux Æterna, de Gaspar Noé (Francia)

Estoy pensando en dejarlo, de Charlie Kaufman (Estados Unidos)

El faro, de Robert Eggers (Estados Unidos)

Zombi Child, de Bertrand Bonello (Francia)

La casa lobo, de Joaquín Cociña y Cristóbal León (Chile)



Estrenos nacionales (sin orden de preferencia):



El año del descubrimiento, de Luis López Carrasco

La reina de los lagartos, de Burnin’ Percebes





Festivales y otros formatos:



Earn $20k EVERY MONTH by being your own boss, de Brian David Gilbert (Estados Unidos)

First Cow, de Kelly Reichardt (Estados Unidos)

Possessor, de Brandon Cronenberg (Canadá)

El ruido solar, de Pablo Hernando (España)