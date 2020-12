La normalidad ya era una distopía

Yago Paris

Era solo cuestión de tiempo que el cine se aproximase a la realidad de la pandemia de la COVID-19. Esta misma semana reflexionamos en las páginas virtuales de la Revista Insertos sobre Songbird, la primera película comercial sobre el coronavirus, que se sitúa en un futuro cercano al nuestro. La semana pasada, durante la celebración del festival Márgenes, se seleccionó como película de clausura Madrid, int., la nueva cinta de Juan Cavestany, que trata de retratar, entre el humor y el desconcierto, la situación actual de confinamiento, absoluto o parcial, que ha caracterizado buena parte del año 2020 en nuestro país —y que es extrapolable a los demás países del primer mundo—. Y Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus, la película que nos ocupa en este texto, sería una especie de simbólica representación del pasado próximo, es decir, de cómo estaba el mundo justo antes de la aparición del coronavirus. Tres maneras muy diferentes, desde el cine comercial hasta el experimental, de abordar un problemático estado de la cuestión, que requiere de reflexiones a la altura de las circunstancias.

Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus es el debut en el largometraje de Dalibor Barić. Tras haber pasado por festivales como el de Annecy o el de Sevilla, la cinta forma parte estos días de la sección oficial del festival Novos Cinemas de Pontevedra, que se celebra del 15 al 20 de diciembre en paralelo en su versión física en la ciudad gallega y en línea, a través de la plataforma de vídeo bajo demanda Filmin. Se trata de un filme de animación que construye una distopía donde un hombre trata en vano de luchar contra un sistema opresor que se define por el capitalismo corporativo. No hay muchos más detalles que queden claros en esta narración voluptuosa que, mediante una incesante narración en off, recuerda a cintas laberínticas como El año pasado en Marienbad, de la que hereda su tono desconcertante y su interés por la experimentación narrativa. El resultado es una obra que funciona mejor cuanto menos se trata de desentrañar la historia en el sentido clásico de planteamiento, nudo y desenlace, pues en todo momento lo que le interesa a Barić es la descripción de un estado de las cosas que ya era catastrófico antes de la llegada de la pandemia.

Otro motivo nos invita a dejar en un segundo plano la historia: estamos ante un filme de animación experimental, cuyo virtuosismo formal, lejos de la espectacularidad gratuita, se convierte en la clave para convertir la idea de base —la recreación de un universo distópico— en una experiencia estética apasionante por su capacidad para incomodar. El autor mezcla diferentes técnicas de animación, tales como la rotoscopia, la stop motion o el collage, con las que consigue crear un mundo en constante mutación y que se caractreiza por ser complejo, decadente, y caótico, por lo que se encuentra inmerso en una especie de apocalipsis moral donde la esperanza hace tiempo que se esfumó. Aunque varios personajes de la trama traten de cambiar el statu quo, la cinta parece indicar que la única salida posible es el viaje al pasado, la huida de un presente y un futuro que ya están condenados. Con idéntico pesimismo que cintas como El muelle (La Jetée) de Chris Marker, las pesadillescas imágenes de Accidental Luxuriance of the Translucent Watery Rebus plantean que quizás ya vivíamos en el apocalipsis antes de que estallase la pandemia.

