Sí, la UE es malísima

Yago Paris

Recientemente, reflexionaba la crítica Desirée de Fez acerca de una serie de dinámicas que observa en el cine actual, y que engloba dentro del concepto «el cine de la claridad». La tendencia consiste en una simplificación del discurso, tanto en la forma como en el fondo, que no deja lugar a la duda, a la reflexión, a la provocación. Uno de los argumentos más profundos del texto es, al mismo tiempo, tan evidente que cae por su propio peso, y sin embargo parece que la mayoría de cineastas del presente lo desconocen. Se trata de la diferencia entre ser claro y ser obvio. A juicio de la periodista, el grueso de la producción cinematográfica de los últimos años no opta por lo primero, sino que peca de lo segundo.

Comportarse como adultos (Adults in the Room) es la nueva obra del veteranísimo director griego Costa-Gavras. El filme narra la grave situación económica que sufrió su país en 2015 tras el segundo rescate financiero, y las posteriores y tortuosas negociaciones que mantuvo el gobierno de Syriza con la Unión Europea. La obra adapta el libro Comportarse como adultos: Mi batalla contra el establishment europeo, escrito por el que fue ministro de Economía de aquel gobierno, Yanis Varoufakis, que es el protagonista de la ficción que recrea el autor de Z. Gavras jamás ha escondido su inclinación política de izquierdas, lo que en ningún caso le ha impedido ganarse una buena reputación como cineasta. Ser claro, por tanto, no es un problema. Lo que sí es problemático es ser obvio, y en este trabajo el realizador roza el paroxismo.

Cinta de desvergonzado corte populista, la narración se limita a exponer superficialmente los momentos clave del proceso de negociación, pasando lista de los temas recurrentes de un discurso facilón de izquierdas. Sí, sabemos que lo que pasó con Grecia fue una injusticia inhumana. Sí, sabemos que los mandatarios de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional son almas despiadadas y corroídas por el neoliberalismo. Y sí, sabemos que el pueblo es una pobre víctima del sistema, la gallina que solo puede escoger con qué salsa será cocinada. Comportarse como adultos es tan burda y evidente que nadie se sorprendería si le dijeran que se trata del nuevo trabajo de Ken Loach, otro director que en los últimos años se ha decantado con especial fervor por el discurso de la obviedad. Cinematográficamente tan plana como un telefilme, las imágenes de Comportarse como adultos son de una claridad cegadora (y desoladora).

COMPORTARSE COMO ADULTOS

Dirección: Costa-Gavras.

Reparto: Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur, Josiane Pinson, Valeria Golino, Daan Schuurmans, Christos Stergioglou, Themis Panou

Género: drama. sátira. Francia, 2019.

Duración: 124 minutos.