Estrategias de dominación

Jesús Cuéllar

Una jurista israelí explica ante un grupo de jóvenes compatriotas cómo afronta desde el punto de vista legal el Estado de Israel los juicios a menores palestinos detenidos por terrorismo. La charla se titula «La ocupación militar y la constitución jurídica de la infancia» y la conferenciante utiliza como recurso pedagógico una rebuscada estrategia: la creación de un personaje ficticio (el ghanés Kwame, que vivirá dentro de 70 años), al que se dirige para explicar las complejidades jurídicas de la ocupación israelí de Cisjordania (Judea y Samaria para las autoridades palestinas).

En este falso documental del provocador artista judío Roee Rosen, casi nada es lo que parece. El debate jurídico en torno a la ocupación y la encarcelación de menores (basado en un caso real), y la denuncia de las arbitrariedades y ambigüedades que lo rodean, sí resultan creíbles, pero la supuesta jurista (la magnífica actriz Hani Furstenberg, con quien Rosen ya había trabajado en el corto Hilarious), va sufriendo una extemporánea y kafkiana metamorfosis a medida que avanza su conferencia.

Con su afán polemista habitual, que ha desatado encendidas polémicas en Israel con obras como la serie de dibujos Vivir y morir como Eva Braun (1995-1997) o el mediometraje Out (2010), donde una practicante de sadomasoquismo endemoniada profiere declaraciones reales del entonces ministro de Defensa ultraderechista israelí Avigdor Lieberman mientras la exorcizan, Rosen vuelve a establecer relaciones insólitas entre problemas y conceptos aparentemente inconexos. De este modo, la delicada y breve performance (23 minutos de metraje), que representan la conferenciante y un público no siempre pasivo, dispara en todas direcciones y, mezclando de nuevo con desparpajo lo político y lo sexual, reflexiona sobre la ocupación del territorio palestino y el sometimiento de sus habitantes, la identidad y el deseo sexuales reprimidos, la falaz dicotomía seguridad/justicia o la conformidad a modelos impuestos de manera más o menos violenta. Como la propia ley militar israelí sobre la que diserta la experta, Explaining the Law to Kwame es, además de refrescantemente desconcertante, «flexible, compulsiva y mutante».

Explaining the Law to Kwame podrá verse en Filmin entre el 10 y el 20 de diciembre de 2020.