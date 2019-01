El año 2018 termina con la sensación de que no ha habido grandes obras que hayan monopolizado el debate sobre lo cinematográfico o que hayan marcado un punto de inflexión en la historia reciente del séptimo arte. Lo que más podría acercarse a esta descripción es Roma, lo nuevo de Alfonso Cuarón, que nos ha llegado a última hora. Aunque en líneas generales se ha convertido en un filme de consenso, valdría la pena preguntarse si la misma cinta hubiera llamado tanto la atención si hubiera tenido que disputarse el foco con obras como la tercera temporada de Twin Peaks, Mad Max: furia en la carretera, El hijo de Saúl, Qué difícil es ser un dios, El cuento de la princesa Kaguya, The assassin, The Neon Demon, Elle o la trilogía de Las mil y una noches, grandes estandartes de la cinematografía mundial estrenados en los últimos años.

Quizás con cierta sensación de orfandad, 2018 se despide, a pesar de ello, dejando tras de sí otra remesa de excelente cine que merece ser puesto en valor al hacer el resumen del curso. En un año en el que han desfilado por las pantallas obras como Burning, Lazzaro feliz, El hilo invisible, El reverendo, Zama, Al otro lado del viento o Mandy cuesta pensar que el Dios Cine haya estado 365 días en silencio. Con la habitual falta de consenso que caracteriza a Revista Insertos, los redactores de la publicación se reúnen para celebrar el inicio de 2019 recuperando aquello que marcó su año recién clausurado:

Estrenos internacionales (sin orden de preferencia):

Roma, de Alfonso Cuarón (México)

Lazzaro feliz, de Alice Rohrwacher (Italia)

Burning, de Lee Chang-dong (Corea del Sur)

La novia del desierto, de Cecilia Atan y Valeria Pivato (Argentina)

Tully, de Jason Reitman (Estados Unidos)

En tránsito, de Chirstian Petzold (Alemania)

Lady Bird, de Greta Gerwig (Estados Unidos)

Call me by Your Name, de Luca Guadagnino (Italia)

Ganar al viento, de Anne-Dauphine Julliand (Francia)

Hereditary, de Ari Aster (Estados Unidos)

Estrenos nacionales (sin orden de preferencia):

Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta

Casi 40, de David Trueba

Quién te cantará, de Carlos Vermut

Todos lo saben, de Ashgar Farhadi

El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar

Estrenos internacionales:

1. Caras y lugares, de Agnés Vardá (Francia)

2. Un lugar tranquilo, de John Krasinski (Estados Unidos)

3. El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson (Estados Unidos)

4. La forma del agua, de Guillermo del Toro (Estados Unidos)

5. La novia del desierto, de Cecilia Atán y Valeria Pivato (Argentina)

6. Lucky, de John Carroll Lynch (Estados Unidos)

7. El reverendo, de Paul Schrader (Estados Unidos)

8. Roma, de Alfonso Cuarón (México)

9. Isla de perros, de Wes Anderson (Estados Unidos)

10. Pororoca, de Constantin Popescu (Rumanía)

Estrenos nacionales:

1. Apuntes para una película de atracos, de León Siminiani

2. Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico

3. Gigantes, de Enrique Urbizu

4. Quién te cantará, de Carlos Vermut

5. La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar

Festivales y otros:

1. Largo viaje hacia la noche, de Bi Gan (China)

2. In Fabric, de Peter Strickland (Reino Unido)

3. Ruben Brandt, Collector, de Milorad Krstic (Hungría)

4. ALPHA, The Right To Kill, de Brillante Mendoza (Filipinas)

5. Mudanza contemporánea, de Teo Guillén (España)



Estrenos internacionales:

1. Roma, de Alfonso Cuarón (México)

2. Zama, de Lucrecia Martel (Argentina)

3. Sin amor, de Andrey Zvyagintsev (Rusia)

4. El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson (Estados Unidos)

5. Caras y lugares, de Agnès Varda y Jean René (Francia)

6. La novia del desierto, de Cecilia Atán y Valerio Pivato (Argentina)

7. El reverendo, de Paul Schrader (Estados Unidos)

8. Custodia compartida, de Xavier Legrand (Francia)

9. Cold War, de Pawel Pawlikowski (Polonia)

10. Lazzaro feliz, de Alice Rohrwacher (Italia)

Estrenos nacionales:

1. Todos lo saben, de Asghar Farhadi

2. El silencio de otros, de Almudena Carracedo y Robert Bahar

3. Mudar la piel, de Ana Schulz y Cristóbal Fernández

4. El reino, de Rodrigo Sorogoyen

5. Petra, de Jaime Rosales

Festivales y otros:

1. Todas las mujeres que conozco, de Xiana do Teixeiro

2. El señor Liberto y los pequeños placeres, de Ana Serret

3. Ash is Purest White, de Jia Zhang Ke

Estrenos internacionales:

1. DEVILMAN crybaby, de Masaaki Yuasa (Japón)

2. Lo que esconde Silver Lake, de David Robert Mitchell (Estados Unidos)

3. Al otro lado del viento, de Orson Welles (Francia)

4. El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson (Estados Unidos)

5. Isla de perros, de Wes Anderson (Estados Unidos)

6. Mandy, de Panos Cosmatos (Estados Unidos)

7. Lazzaro feliz, de Alice Rohrwacher (Italia)

8. La forma del agua, de Guillermo del Toro (Estados Unidos)

9. Lady Bird, de Greta Gerwig (Estados Unidos)

10. Western, de Valeska Grisebach (Alemania)

Festivales y otros:

1. Quiero lo eterno, de Miguel Ángel Blanca (España)

2. The Wild Boys, de Bertrand Mandico (Francia)

3. Europa, de Miguel Ángel Pérez Blanco (España)

4. Nosotros y la música, de Carlos Rivero (España)

5. La felicidad de los perros, de David Hernández (España)

Estrenos internacionales:

1. Lo que esconde Silver Lake, deDavid Robert Mitchell (Estados Unidos)

2. The Florida Project, de Sean Baker (Estados Unidos)

3. El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson (Estados Unidos)

4. Isla de perros, de Wes Anderson (Estados Unidos)

5. Mandy, de Panos Cosmatos (Estados Unidos)

6. DEVILMAN Crybaby, de Masaaki Yuasa (Japón)

7. Burning, de Lee Chang-dong (Corea del Sur)

8. La cámara de Claire, de Hong Sang-soo (Corea del Sur)

9. El reverendo, de Paul Schrader (Estados Unidos)

10. Roma, de Alfonso Cuarón (México)

Estrenos nacionales:

1. Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta

2. Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino

3. A estación violenta, de Anxos Fazáns

4. Quién te cantará, de Carlos Vermut

5. Apuntes para una película de atracos, de Elías León Siminiani

Festivales y otros:

1. El libro de imágenes, de Jean-Luc Godard (Suiza)

2. High Life, de Claire Denis (Francia)

3. Largo viaje hacia la noche, de Bi Gan (China)

4. Trinta Lumes, de Diana Toucedo (España)

5. In Fabric, de Peter Strickland (Reino Unido)