… y yo no sabía qué estaba haciendo en Nueva York

Santiago Alonso

Tanto por lo certero como por lo bien construido que está, más de medio siglo después sigue deslumbrando (y doliendo) el símbolo que creó la poeta Sylvia Plath en su imponente única novela, La campana de cristal (1963), para describir los trastornos depresivos agudos. Ese objeto que se utiliza para proteger cosas delicadas y preciadas puede servir también, si un día nos vemos encerrado en él, como jaula que nos aísla y quita el aire; que nos deja ver el exterior, pero deformándolo. Y si hay una imagen más desasosegante si cabe, es cuando la campana de cristal, aunque se haya conseguido levantar, queda suspendida en el aire, arriba, y amenaza con volver a caer. Quien lo probó, lo sabe. Y Plath lo sabía.

Sylvia Plath: dentro de la campana de cristal es un documental televisivo de apenas una hora que, quizás de la manera más lógica, analiza la gestación de un libro con tanta carga autobiográfica: desentrañando los significados de los hechos de la narración y señalando los (muchísimos) elementos no ficticios. Porque Esther Greenwood y sus vivencias no dejan de ser, en gran medida, un trasunto de Plath y las suyas; desde la decepcionante estancia de la autora en Nueva York como aprendiz de periodista en revistas de modas, una experiencia que la dejó anímicamente exhausta, hasta el primer intento de suicidio y la historia de terror hospitalario en el psiquiátrico. Aparece, por tanto, el tema de la visión de los optimistas años cincuenta en Estados Unidos como una prisión para la mujer, o el de las contradicciones entre las expectativas de muchas jóvenes y lo que una realidad patriarcal y no tan moderna les acababa ofreciendo. Tampoco falta el señalamiento del bárbaro uso del electrochoque en medicina psiquiátrica.

Este trabajo de Teresa Griffith —una especialista en documentales culturales para televisión sobre arte e historia— funciona ni más ni menos que como el equivalente fílmico del ensayo introductorio perteneciente a una edición crítica de La campana de cristal. Y esto cabe decirlo no como algo peyorativo. Por un lado la directora articula las ideas que propone valiéndose de fuentes variadas , porque, aparte de la pertinente comparación textual de la novela con los diarios y la correspondencia de Plath leídos en off, son fundamentales las entrevistas a la hija de la autora y, sobre todo, a los viejos amigos de la escritora, quienes rememoran sus vivencias con ella (añadiendo aparte alguna propia) e indican dónde o cómo aparecen reflejados en los personajes del libro. Por otro lado, Griffith emplea con eficacia y muy buen hacer las herramientas cinematográficas para su propósito didáctico: el sagaz contraste con filmaciones caseras de archivo y de películas donde vemos a mujeres de los cincuenta, una época que se suponía radiante; o la inclusión de sencillas y evocadoras imágenes que ha rodado con la finalidad de reforzar alguna idea ( la mujer que escribe a máquina; las ventanas que dan a Nueva York y el perfil de la mujer de espaldas, envuelta en un juego de sombras, luces y proyecciones sobre la pared; la superposición de fotografías y otras imágenes en movimiento…).

En resumen, no hay que tomar Sylvia Plath: dentro de la campana de cristal por lo que no es, un documental sobre la poeta estadounidense —pues se echarán en falta muchos aspectos que solo se nombran de pasada: la obra poética, otros episodios de su biografía, el matrimonio con Ted Hughes…—, sino como una estupenda oportunidad para entender mejor la razón por la que aquel verano neoyorkino en el que mataron a los Rosenberg, amén de todo lo que vino a continuación, fue tan extraño y sofocante.

