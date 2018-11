Ni los padres ni la escuela contaron nada de todo esto

Santiago Alonso

«Es simplemente un olvido. Un amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que ésta concepción del olvido se vaya generalizando. Porque es la única manera de poder darnos la mano sin rencor». Estas palabras, dichas por Xabier Arzalluz en el Congreso de los Diputados durante los días en que se promulgó la Ley de Amnistía de 1977, aparecen en los primeros diez minutos de El silencio de otros cayendo como una losa. La misma losa que soporta España, cuarenta y un años ya, desde que dicha ley impuso una injusticia más que evidente: obligar a olvidar a quien todavía no ha recibido ningún tipo de reparación por el daño recibido; pasar página sin señalar la verdad incómoda respecto a unos crímenes que el derecho internacional siempre va a condenar. Que algo ha ido muy mal desde entonces lo constata la más que elocuente inclusión en el documental, minutos después, de las declaraciones de un representante de la Fundación Francisco Franco donde se sostiene que la Ley de Amnistía interesó a todos, incluida la gente del régimen, que estaba lista en primera fila para la reconversión.

Esa serena conexión entre discursos constituye una pequeña muestra de la concienzuda labor que han realizado Almudena Carracedo y Robert Bahar a la hora de articular una voz para su largometraje sobre la memoria histórica. El reto pasaba por a) llevar al primer plano a las víctimas de un asunto cuya trascendencia todavía no ha calado lo suficiente en amplios sectores de la sociedad española (o no lo ha hecho adecuadamente, debido a la cerrazón numantina de la derecha y, llamémosla así, la cómoda dejadez de cierta izquierda); y b) organizar un material que les ha llevado a los directores ocho años de dedicación exclusiva. Tomando como estructura el seguimiento cronológico de la causa argentina contra el franquismo y sus circunstancias, los cineastas componen casi imperceptiblemente una red muy bien tramada de temas e ideas que se van extrayendo del dolor de los protagonistas. Están quienes no pueden desenterrar todavía a sus muertos de la Guerra Civil. Quienes fueron torturados y ven cómo los torturadores se pasean tranquilos. Quienes reclaman que se esclarezca la descomunal trama criminal auspiciada por la dictadura del robo, con repugnante base ideológica, de bebés en hospitales. Y los datos que se dan, apabullan. Véanse los ocho mil restos mortales recuperados por iniciativa privada frente a los cerca de cien mil (aunque no existe un consenso por parte de los estudiosos respecto a la cifra real) que todavía esperan.

Pese a haberse quedado fuera, en aras de la concreción, muchas cuestiones (por ejemplo, los esclavos del franquismo, solo se mencionan de pasada), El silencio de otros establece de manera natural las bases para una impugnación general del relato que siguen sosteniendo los agentes políticos y sociales que rechazan la necesidad de la memoria histórica. Mientras persista la reticencia a afrontar el pasado, no habrá reconciliación nacional efectiva ni se resolverán cuestiones que muchos españoles no identifican con la dictadura (los niños robados, las deficiencias de nuestro sistema actual). Tal vez no resulten conceptos nuevos para quienes ya estén familiarizados con ellos o lleven años en la lucha, pero el documental cumple su tarea pedagógica de inspirar y conmover a ese ciudadano medio interpelado por la cinta, a quien ni los padres ni la escuela le contaron nada de todo esto.

EL SILENCIO DE OTROS

Dirección: Almudena Carracedo, Robert Bahar.

Género: documental. España, 2018.

Duración: 96 minutos.