Si el año pasado ya reflexionábamos acerca de la posibilidad de haber asistido a un año no excesivamente poderoso en lo que a producción cinematográfica se refería, la tendencia parece haberse acrecentado en 2019. Si en aquella ocasión hablábamos de Roma como la única gran película de consenso, a la vez también señalábamos que quedaba ensombrecida por otros filmes de cosechas anteriores que, en comparación, exponían virtudes que con mayor probabilidad resistirían el paso del tiempo.

Este año ni siquiera tenemos una Roma. Algunos filmes han copado la atención a lo largo de estos 365 días, como Retrato de una mujer en llamas, Parásitos o Dolor y gloria. Curiosamente, esta es la primera vez en la corta historia de la publicación donde se alcanza un consenso total, pues las tres obras citadas aparecen en todas las listas. Algo que quizás nos podría llevar a pensar que el consenso es más fruto de la carencia de alternativas que de la rotundidad artística. Sin embargo, quizás esta vez tengamos que arrojar definitivamente la toalla y admitir abiertamente que hemos experimentado un año especialmente flojo en el panorama cinematográfico. Algo que, no obstante, no nos desanima en la siempre gozosa tarea de recopilar nuestros títulos favoritos de la temporada.

Santiago Alonso

Estrenos internacionales (sin orden de preferencia):

Atardecer, de László Nemes (Hungría)

La mujer de la montaña, de Benedikt Erlingsson (Islandia)

Érase una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino (Estados Unidos)

Ghostland, de Pascal Laugier (Canadá)

Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (Francia)

Fourteen, de Dan Sallitt (Estados Unidos)

Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach (Estados Unidos)

El traidor, de Marco Bellocchio (Italia)

Mujercitas, de Greta Gerwig (Estados Unidos)



Estrenos nacionales (sin orden de preferencia):

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar

El viaje de Marta, de Neus Ballús

La virgen de agosto, de Jonás Trueba

La ciudad oculta, de Víctor Moreno

Trinta lumes, de Diana Toucedo

Irene Bullock

Lista conjunta (sin orden de preferencia):

El blues de Beale Street, de Barry Jenkins (EEUU)

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar (España)

Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

Gracias a Dios, de François Ozon (Francia)

La favorita, de Yorgos Lanthimos (Reino Unido)

Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (Francia)

Amazing Grace, de Alan Elliott, Sydney Pollack (EEUU)

Leto, de Kirill Serebrennikov (Rusia)

Érase una vez en… Hollywood, de Quentin Tarantino (EEUU)

El gran Buster, de Peter Bogdanovich (EEUU)

Mireia Mullor

Estrenos internacionales (sin orden de preferencia):

Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (Francia)

Mujercitas, de Greta Gerwig (Estados Unidos)

Nación salvaje, de Sam Levinson (Estados Unidos)

Súper empollonas, de Olivia Wilde (Estados Unidos)

Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

Los hermanos Sisters, de Jacques Audiard (Francia)

Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach (Estados Unidos)

Estafadoras de Wall Street, de Lorene Scafaria (Estados Unidos)

Puñales por la espalda, de Rian Johnson (Estados Unidos)

Ruben Brandt, coleccionista, de Milorad Krstic (Hungría)

Estrenos nacionales (sin orden de preferencia):



Lo que arde, de Óliver Laxe

Los días que vendrán, de Carlos Marques-Marcet

La hija de un ladrón, de Belén Funes

El hoyo, de Galder Gaztelu-Urrutia

Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar

Festivales y otros (sin orden de preferencia):

Women Make Film, de Mark Cousins (Reino Unido)

The Souvenir, de Joanna Hogg (Reino Unido)

Blanco en blanco, de Theo Court (Chile)

Ema, de Pablo Larraín (Chile)

Daniel Pérez Pamies

Estrenos internacionales:

1. Ad Astra, de James Gray (Estados Unidos)

2. Retrato de una mujer en llamas, de Céline Sciamma (Francia)

3. Watchmen, de Damon Lindelof (Estados Unidos)

4. Atlantique, de Mati Diop (Senegal)

5. The Fall, de Jonathan Glazer (Reino Unido)

6. Parásitos, de Bong Joon-ho (Corea del Sur)

7. El irlandés, de Martin Scorsese (Estados Unidos)

8. ¿Dónde está mi cuerpo?, de Jérémy Clapin (Francia)

9. John Wick 3: Parabellum, de Chad Stahelski (Estados Unidos)

10. Vengadores: Endgame, de Anthony Russo y Joe Russo (Estados Unidos)

Estrenos nacionales:

1. Lo que arde, de Óliver Laxe

2. Dolor y gloria, de Pedro Almodóvar

3. Les perseides, de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró

4. La hija de un ladrón, de Belén Funes

5. Los días que vendrán, de Carlos Marques-Marcet

Festivales y otros:

1. El faro, de Robert Eggers (Estados Unidos)

2. Zombie Child, de Bertrand Bonello (Francia)

3. Lux Æterna, de Gaspar Noé (Francia)

4. Bacurau, de Juliano Dornelles y Kleber Mendonça Filho (Brasil)

5. Sinónimos, de Nadav Lapid (Francia)

Ampliando el encuadre…

Si el final de cada año es un motivo muy tentador para elaborar una lista más, el cierre de una década lo es todavía más. Esta tendencia se ha podido observar en prácticamente cualquier publicación relacionada con lo cinematográfico, por lo que no descubrimos nada nuevo, lo que por otro lado no impide que nos sumemos a la iniciativa, o mejor dicho, que lo haga quien esto escribe, Yago Paris, ante la incapacidad de elaborar una lista de lo mejor de 2019 en condiciones:

1. El árbol de la vida, de Terrence Malick (Estados Unidos, 2011)

2. Holy Motors, de Leos Carax (Francia, 2012)

3. Twin Peaks: The Return, de David Lynch (Estados Unidos, 2017)

4. Mad Max: Furia en la carretera, de George Miller (Australia, 2015)

5. The Neon Demon, de Nicolas Winding Refn (Dinamarca, 2016)

6. It Follows, de David Robert Mitchell (Estados Unidos, 2014)

7. El cuento de la princesa Kaguya, de Isao Takahata (Japón, 2013)

8. DEVILMAN Crybaby, de Masaaki Yuasa (Japón, 2018)

9. Videofilia (y otros síndromes virales), de Juan Daniel F. Molero (Perú, 2014)

10. Magical Girl, de Carlos Vermut (España, 2014)

La imagen de cabecera corresponde a Retrato de una mujer en llamas.