La dulzura perdida

Santiago Alonso

«Gemma es una persona increíblemente dulce, cualquiera puede ver esa dulzura suya brillando a través de todos los personajes que hace, ¡de veras, dan ganas de abrazarla y estrujarla». Conversando con la Revista Insertos hace dos años, así definía la cineasta Lone Scherfin a Gemma Arterton mientras recordaba la película que acababa de rodar, Su mejor historia, junto con la interprete británica de tan arrebatadora presencia. Cabría añadir una clave más, pues una explicación del trabajo de Arterton con cada personaje consistiría en cómo modula o matiza dicha dulzura según el carácter del proyecto, y otras más bien en cómo, significativamente, la esconde. Tras haber encarnado a mujeres de la dibujante Possy Simmonds (Tamara Drewe, Primavera en Normandía), haber luchado como heroína de fantasía (Prince of Persia, Hansel y Gretel: cazadores de brujas), haber sido vampiresa (Byzantium) o, incluso, superviviente de una hecatombe zombi (Melanie. The Girl with all the Gifts), con La búsqueda de la felicidad Arterton se ha lanzado a explorar una experiencia interpretativa nueva. El objetivo era resaltar los vacíos que han dejado una alegría y una vitalidad pasadas en una joven esposa, casada y con dos hijos, que se ve impelida por un irresistible sentimiento de huida vital.

Desde la base de un guión de treinta páginas, el trabajo conjunto entre el director Dominic Savage y la actriz se ha desarrollado con grandes de dosis de improvisación dentro de espacios limitados, con la protagonista sola dentro del encuadre o al lado de un solo secundario, casi siempre el marido (Dominic Cooper) hasta bien mediada la cinta. No es ni mucho menos la primera vez que vemos en pantalla un ejercicio minimalista, un planteamiento que se sostiene gracias a la omnipresencia de un intérprete o un retrato de turbamiento existencial bajo estos presupuestos formales y narrativos; seguramente se han llevado a cabo antes otros mejores, pero Gemma Arterton consigue muchas veces que las emociones que suscita La búsqueda de la felicidad nos impresionen como si fueran la primera vez que las vemos en pantalla. Los gestos, miradas y silencios de esta mujer contienen dolor e incertidumbre difícilmente olvidables, como tampoco lo será la valentía que muestra. Desde el primer hasta el último minuto, la labor de la actriz merece todos los aplausos.