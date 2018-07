Sol a cántaros

Santiago Alonso

He aquí una buena muestra de las diferencias existentes —a veces para muy bien y otras para muy mal— entre Italia y España: la fenomenal tormenta ideológico-cultural provocada por Checco Zalone en su país durante los últimos años, un cómico cuyas cuatro películas hechas hasta la fecha se han acercado, agárrense, a los 180 millones de euros de recaudación en taquilla. Discusiones, estudios universitarios, cruce de artículos entre medios de prensa escrita, defensas o repulsas por el tipo de comicidad… Tanto la derecha berlusconiana como la izquierda menos dogmática han intentado apropiarse en algún momento de Zalone y de los significados de su crítica/no crítica del italiano medio, dentro de unos largometrajes de evidente vocación popular y con un impulso renovador genérico del que, en cualquier caso, está necesitada desde hace mucho la cinematografía italiana.

Para entender mínimamente los términos de tan intrincado debate, ya que en España solo se conoce el cuarto título —Un italiano en Noruega (2015), un retrato del funcionario jeta que hace de todo por no perder il posto fisso—, aquí va algún ejemplo. En Cado dalle nubi (2009) nuestros vecinos veían a un político de la Liga Norte beberse el pis del cómico. O en Sole a catinelle (2013) había diálogos como el siguiente, entre el personaje de Zalone y su hijo pequeño: «Papá, y si te dijera que soy… ¿gay?». «Ah, ¡temía que me fueras a decir comunista!». Es precisamente esta última película (su título se traduciría por Sol a cántaros) el origen de El mejor verano de mi vida, remake hispano que calca el argumento y reproduce tal cual un buen número de escenas y gags, una circunstancia que la publicidad y las informaciones para la prensa han callado, más allá de la imprescindible mención en los títulos iniciales de crédito.

Pero, ¿es un remake en toda regla? Sí y no. Sí lo es porque, exceptuando varias secuencias que han sido eliminadas, se cuenta la misma historia de corte familiar con padre desastroso que intenta regalarle a su hijo unas vacaciones inmejorables, mientras que se efectúan mínimos ajustes como que la región de Molise pase a convertirse en la Meseta Central. Y no, no lo es, porque, desde el punto de vista creativo, se ha desechado casi completamente adaptar al ámbito español toda la parte de sátira e incorrección que tenía la película italiana y se opta por la producción blanca e inocente. Siguen ahí la subtrama de la lucha obrera en la fábrica textil, los malvados consejeros delegados del entramado empresarial o las risas a cuenta del centro pijo de reposo, pero todo sin ninguna mordiente. Es una lástima que a la adaptación se le haya despojado de las posibilidades sustanciosas que brindaba la cinta original y no se haya hecho una radiografía del país donde se ha filmado, que es lo que hacía Zalone. Quien teclea estas líneas no puede evitar imaginar cómo se habrían podido adaptar aquí momentos como el de la logia masónica…

Respecto a los protagonistas, también hay cambios, marcados por las diferencias existentes entre los recursos expresivos (más amplios) que atesora un cabaretista, como es el italiano, y los de un humorista que viene del mundo del monólogo, el caso de Leo Harlem, quien construye un vivalavirgen bastante creíble y establece una buena relación con la cámara. Además, la versión cuida mucho más el elenco de secundarios, que arropan muy bien a la figura central. Resumiendo, El mejor verano de mi vida representa un tipo de producto familiar que siempre es muy positivo para cualquier industria, un trabajo donde el director Dani de la Orden consigue una meritoria factura final. Lo que sucede es que, asimismo, ejemplifica a las claras las dinámicas del cine español menos estimulantes. Y revela diferencias en las que se sale perdiendo con un país tan estrambótico e incorregible como es Italia.

EL MEJOR VERANO DE MI VIDA

Dirección: Dani de la Orden.

Intérpretes: Leo Herlem, Toni Acosta, Maggie Civantos, Jordi Sánchez.

Género: drama, biográfico. Reino Unido, 2017

Duración: 120 minutos