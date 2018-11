Armas infalibres

Santiago Alonso

En los primeros minutos de Mi obra maestra se da la siguiente sucesión de momentos entre los protagonistas que interpretan respectivamente Guillermo Francella y Luis Brandoni: el galerista le dice a su viejo amigo el pintor que le convendría, con la finalidad de poder atraer al público y vender algo, imprimirle algún tipo de modernidad a sus obras; el pintor, una persona arrogante y huraña, perfecto artista insobornable, va a la galería y le mete tres tiros a un cuadro; el galerista le grita después al pintor, mandándole a la porra, que este tipo de intervenciones ya se habían hecho en el pasado. Parece como si el fértil trío de cineastas formado por Gastón Duprat, Andrés Duprat y Marcelo Cohn (que aquí solo es productor) expusieran de manera inconsciente que tampoco queda poco más que añadir en las sátiras sobre el arte contemporáneo y el mundo que lo circunda: la altanería del creador, la percepción real de una obra, el esnobismo y el cuentismo, el mercadeo puro y duro… O quizás su intención era recapitular, cerrando el círculo temático iniciado con El artista (2008), el primer largometraje que los reunió a los tres. Esos temas aparecen en una comedia que, sin llegar en su conjunto al nivel de El ciudadano ilustre, acaba funcionando sobre todo por el retrato de la amistad que traza. No ofrece incomodidad por ningún lado, tal y como hacía la reciente The Square a propósito de asuntos similares, pero cuenta a su favor con armas infalibles. Es difícil que una película no funcione teniendo a la pareja Francella-Brandoni, o con un dominio del pulso cómico como el exhibido durante las secuencias de la visita sorpresa, el almuerzo y su posterior cafecito.

MI OBRA MAESTRA

Dirección: Gastón Duprat.

Intérpretes: Guillermo Francella, Luis Brandoni, Raul Arévalo, Andrea Frigerio.

Género: comedia. Argenrina, España, 2018.

Duración: 100 minutos.