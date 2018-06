¿Quién trata a los jóvenes como idiotas?

Santiago Alonso

Aviso importante: posiblemente no se le haya prestado la atención debida a la reciente hornada de recientes largometrajes franceses de cine juvenil que, de manera consciente y con mucha inteligencia, están reformulando un género que desde muchos años parece haber sido colonizado por los patrones Disney más rutinarios y otras dinámicas televisivas globalizadas. Compruébese si no el estreno en temporadas pasadas de enjundiosas propuestas como El Novato o la más que notable Aurora. Ahora hay que sumar también el afortunado rescate en España de Tamara (2015), la adaptación de los tebeos del belga Benoît Drousie y el francés Christian Darasse, una serie que empezó a publicarse en la mítica revista Spirou (2001) y va ya por la entrega número 16. Las aventuras y desventuras de la protagonista, una chica de quince años acomplejada por su sobrepeso, se mueven dentro de un terreno comercial totalmente reconocible, pero esa circunstancia no está tomada como una disculpa para tratar como idiotas a los jóvenes a quienes se dirige la historia. El director y adaptador Alexandre Castagnetti contrarresta el evidente conformismo argumental preparando una nutrida sucesión de episodios, algunos muy bien concebidos, y proponiendo una creación genuina de personajes, en cuanto a entidades propias que no han nacido de la aplicación de una plantilla prestada. Aunque esto último, junto con el tratamiento veraz de los conflictos, ya se encontrase posiblemente en el tebeo original, se antoja un gran mérito del realizador y los intérpretes haber sabido llevar con tanta viveza un universo de papel al medio cinematográfico. Y después está la prueba del algodón: que el adulto se divierta de manera natural cuando vea a la película, sin activar todos los mecanismos internos que le suelen indicar lo lejos que está de la tierna edad. La prueba se supera.

TAMARA

Dirección: Alexandre Castagnetti

Reparto: Héloïse Martin, Sylvie Testud, Rayane Bensetti, Bruno Salomone, Cyril Gueï, Jimmy Labeeu, Oulaya Amamra, Blanche Gardin, Ina Castagnetti, Lou Gala

Género: Comedia. Francia, 2015

Duración: 100 minutos