Dadora de vida y muerte

Jaime Lorite

«Si nosotros necesitamos del mar, en cambio el mar no nos necesita para nada», escribía en 1861 el historiador y filósofo Jules Michelet en El mar. Pablo Escoto usa otro fragmento del ensayo de Michelet en el intermedio de su primer largometraje, Ruinas tu reino, poema visual que explora, como trataba de hacer el escritor francés, la dualidad del agua, fuente de vida al mismo tiempo que implacable verdugo. Mientras “el hombre cambia”, como recita una voz sobre la pantalla en negro, el mar permanece eterno, indiferente. Fue a través del Océano Atlántico donde la expedición formada por la Niña, la Pinta y la Santa María navegó hasta la tierra mágica de Atzlán; y, más de quinientos años después, donde Escoto nos muestra a un pescador mexicano luciendo una camiseta de la sociedad católica Caballeros de Colón. Bajo las profundidades, todo sigue igual.

Otras citas literarias –obligada referencia homérica incluida– e imágenes submarinas tomadas de un documental titulado Down in the Mediterranean Sea (atribuido en los créditos a Forgotten Film, sin fecha de producción) se intercalan entre las grabaciones del director a un grupo de pescadores, a quienes sigue durante su trabajo en el Golfo de México. La muerte es una presencia inapelable en el día a día, tanto por la naturaleza de su trabajo –la captura de animales marinos– como por el riesgo asumido que la empresa conlleva. En tierra, vemos a una mujer haciendo las veces de ancestral Penélope, que se adentra en el bosque para, aparentemente, rezar. Con la preocupación de quien podría haber desatado la ira de Helios por matar a su ganado, la cámara registra las terroríficas tormentas que acechan a los pescadores durante las largas, oscurísimas noches que pasan durmiendo a muy duras penas en alta mar. En la negrura, por suerte, cualquier luz se vuelve un destello cegador: como un dios compasivo, el sol de la mañana informa de que las aguas, otro día más, han perdonado.



RUINAS TU REINO

Dirección y guion: Pablo Escoto.

Intérpretes: David Grande, Salvador Parra, Francisco Eustaquio Zárate, Víctor Ramón Jiménez, Angélica González, Fernanda González.

Género: drama. México, 2016.

Duración: 65 minutos.