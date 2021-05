Una tribu muy poco legendaria

Santiago Alonso

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, el subgénero italiano sobre caníbales intentaba establecer, aparte de su truculento despliegue visual para mostrar sin remilgos a unos habitantes de la selva que mataban de manera horrible a los protagonistas y se los merendaban, una especie de reflexión sobre cómo observamos desde el primer mundo a los últimos pueblos indígenas y los comportamientos «salvajes» que se gastan muchos visitantes que provienen de la civilización. En la extraña comedia Maldita jungla parece que en principio se pretende hacer algo similar, quitando la antropofagia de la ecuación, con el disparatado relato protagonizado por un joven antropólogo (Vincent Dedienne), que va en busca de una legendaria tribu en los confines de la Guyana Francesa, y su madre (Catherine Deneuve), quien, tras enterarse que lo han hecho prisionero. organiza con unos gendarmes de opereta la misión de rescate. ¿Por qué «extraña» y «parece que en principio»? Porque el largometraje de Hugo Benamozig y David Caviglioli es uno de esos desconcertantes trabajos en los que difícilmente se consigue determinar qué están queriendo contar o qué proponen sus responsables. En este caso, ni siquiera se sabe si la pareja de directores y guionistas quiere hacer sátira, parodia o una apuesta por el sano disparate sin más.

Resulta complicado disfrutar y valorar esta aglomeración de escenas cómicas cuando se repite en mil y una variantes el chiste principal de que los indígenas (¡sorpresa!) ven televisión por cable, comen patatas fritas y están colocados con una droga sintética; o cuando impera una particular contención para no caer abiertamente en lo trash, algo que parece pedir a gritos el planteamiento. Está claro que no se trata de aplicar injustas varas de medir (los Monty Python o los ZAZ), pero sí cabría esperar una construcción de los chistes y los gags con un mínimo de chispa, a fin de activar alguna vez la capacidad del espectador para sorprenderse. Cuestiones como el desgastado recurso de la voz en off del antropólogo, que cada cierto tiempo suelta un discurso a lo National Geographic mientras se ve un momento de chufla, o como la «originalísima» aparición de un consolador tamaño XXXL en un cabaña y su gracia correspondiente, no contribuyen precisamente a crear ese efecto sorpresa.