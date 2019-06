NAHUEL (TEMPORADA DE CAZA)

El deshielo

Yago Paris

La incomunicación suele ser la seña de identidad en la representación de las relaciones padre-hijo. La dificultad para expresar emociones, o para hablar largo y tendido sobre lo que cada uno piensa, es la característica que define este tipo de interacciones masculinas, donde el silencio y la tensión marcan el día a día, con esporádicos estallidos de violencia. En casos extremos, las ausencias paternas y las malas decisiones que se tomaron en el pasado pueden enquistar la relación en un estado de fricción permanente que parece no tener solución. Este último es el que propone Nahuel, un drama familiar argentino que aborda el reencuentro de un adolescente —que da título a la cinta— con su padre ausente en la gélida Patagonia.

El guion y la realización corren a cargo de Natalia Garagiola, quien debuta en la dirección de largometrajes con una historia áspera, por momentos incómoda, donde la puesta en escena cobra especial protagonismo. El estilo visual se adscribe a una tendencia habitual en cierto cine de autor, que consiste en pegar la cámara a los protagonistas, casi de manera asfixiante, como si de esta forma se traspasase a las imágenes lo que ellos sienten. Los encuadres temblorosos y los movimientos de cámara agresivos trasladan la narración al plano emocional, como una manera de transmitir el turbulento estado de ánimo que vive el adolescente.

El filme recurre a ciertos lugares comunes de este tipo de historias. La evolución de la relación paternofilial no dista de cintas similares de corte más comercial, tales como Big Fish (2003), donde una serie de escenas clave tienen lugar en un orden determinado siguiendo un patrón preestablecido por las leyes de la escritura de guiones: el desprecio inicial del hijo resentido; la lección de madurez por parte del padre; la situación crítica donde ambos deben unir fuerzas, dando pie a un acercamiento vital, etc. La mayor virtud de Nahuel es, no obstante, su renuncia a la catarsis final. Aunque el inicio del deshielo entre ambos personajes tiene lugar, la cineasta se mantiene fiel a su aproximación realista y no cae en la tentación de ofrecer un cierre de historia propio de otros estilos cinematográficos más dados a una explosión de emotividad final, a la que suele acompañar un desenlace feliz.

NAHUEL (TEMPORADA DE CAZA)

Dirección: Natalia Garagiola

Reparto: Germán Palacios, Lautaro Bettoni, Boy Olmi, Rita Pauls, Pilar Benitez Vivart

Género: drama. Argentina, 2017.

Duración: 102 minutos.