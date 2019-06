¿En qué dimensión sigues matándome?

Santiago Alonso

Hace dos años la divertida Feliz día de tu muerte, una cinta que se presentaba al público como una original combinación entre el slasher y la narración enigma canónica, basaba su gracia en reformular el whodunit en algo nuevo que podría denominarse whostilldunit. El quién continúa matándome muchas veces tenía por protagonista a la típica víctima del subgénero de asesinos enmascarados, una universitaria que, en cuanto moría, se despertaba automáticamente y revivía desde primera hora de la mañana las mismas situaciones antes de volver a morir por la noche. Si quería escapar del bucle, debía averiguar la identidad de su verdugo. El préstamo directo de las reglas de Atrapado en el tiempo no solo eran evidentes, sino que además se declaraban explícitamente durante un diálogo entre los personajes. Por eso, ante la invitación que recibimos de ver una secuela de esa gamberra propuesta, uno no puede dejar de preguntarse algo natural: si, desde luego, no se antoja muy interesante una hipotética continuación del clásico de Harold Ramis, ¿va a serlo, entonces, la de la película que copiaba la idea original? Pues bien, lo bueno es que Christopher Landon, director de Feliz día de tu muerte, se ha planteado lo mismo al escribir y rodar la segunda parte, y ha respondido que no, no habría sido nada estimulante ver otra vez lo que está muy visto.

Hay por lo menos un par de aciertos más que definen Feliz día de tu muerte 2. El primero, la elección de la nueva referencia: nada más y nada menos que las películas de Regreso al futuro, una saga que se nombra, cómo no, a los pocos minutos de empezar, cuando la protagonista (otra vez muy bien Jessica Rothe, sobre todo en la vertiente cómica de su papel) y sus amigos intentan descubrir por qué sigue ella prisionera en la jornada de su asesinato. El segundo acierto tiene que ver, por tanto, con la premisa de querer librarse del corsé narrativo del largometraje precedente. Y la consecuencia de haber introducido la teoría del multiverso abre la puerta a una ingeniosa sucesión de chistes y gags (unas veces tirando al humor negro y otras gozosamente al disparate) que se dan la mano muy eficazmente, de principio a fin, con la tensión. Del slasher apenas queda algo, dos o tres secuencias nada más, pero no supone un problema. Lo mejor es, a la postre, la ampliación de algunas reflexiones existenciales que solo se apuntaban en la primera parte y aquí encuentran un desarrollo adecuado. Una función juguetona y con detalles muy inteligentes: oiga, no está nada mal para un estreno que parecía más bien el simple estiramiento de algo que no fue mal en taquilla y termina luciendo mejor que antes.

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

Dirección: Christopher Landon.

Intérpretes: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Rachel Matthews.

Género: comedia. EE UU, 2019.

Duración: 100 minutos.