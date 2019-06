La salvación paradójica

Santiago Alonso

El creyente es una película con la que Cédric Kahn pretende radiografiar seria y detalladamente no uno, sino dos procesos. Y el gran riesgo que asume está condicionado por el hecho de querer aunar ambos en un mismo relato. La película comienza con el ingreso del joven toxicómano Thomas en una comunidad católica rural donde otros chicos como él intentan rehabilitarse de sus fuertes adicciones a través del trabajo y de un recogimiento espiritual basado en rezar a menudo y en cantar muchas canciones sobre la salvación si se sigue la senda de Dios. Desde las primeras secuencias, Kahn lo expone a las claras: por un lado, va a contar paso a paso el intento de desintoxicación del muchacho; por otro, su progresivo acercamiento a la fe como persona que antes no la tenía. Y el cineasta asume, con la consecuencia estilística que eso conlleva, una mirada desde la neutralidad más absoluta.

Sin duda la distancia objetivista sirve como herramienta cuando se quiere observar un comportamiento humano, pero no tanto cuando hay que llevar a la pantalla una redención que pasa por el camino de la trascendencia hacia lo divino, algo que se evidencia durante la capital secuencia de Thomas perdido en la montaña, planteada solo como una cita de Stromboli de Roberto Rossellini, una película cuya interpretación final no es necesariamente católica. Se revelan bastantes paradojas y desajustes en el trabajo de Khan, alguien que, por cierto, se define agnóstico. Porque muy peculiar resulta su propósito humanista cuando lo aplica a aspectos del hecho religioso que no admiten alejamientos críticos: véase, por ejemplo, el personaje de la despreciable monja que interpreta Hanna Schygulla.

EL CREYENTE

Dirección: Cédric Kahn.

Intérpretes: Anthony Bajon, Àlex Brendemühl, Hanna Schygulla, Damien Chapelle.

Género: drama. Francia, 2018.

Duración: 107 minutos.