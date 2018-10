Santiago Alonso

Cuenta Stephen King en Mientras escribo que cuando era adolescente solo había dos cines donde él vivía. En el primero, el de los estrenos, las películas que veía le parecían «aburridamente saludables». En el segundo estaban las buenas, las que disfrutaba y le hacían soñar por la noche. Eran las de terror, de ciencia ficción y de moteros. Aquella sala estaba a veinte kilómetros de su casa, por lo que se pasó ocho años haciendo autoestop cada semana para no perderse su cita ante la pantalla. La anécdota revela lo que es capaz de hacer un auténtico aficionado al género de miedo y el fantástico, en este caso alguien que más tarde se convirtió en contador de historias para aterrorizar a los demás.

Ahora casi no hay cines. Que programen películas de terror es demasiado excepcional. El público enamorado de monstruos, psicópatas, fantasmas y extraterrestres cultiva su pasión, sobre todo, a golpe de clic y en soledad o poco acompañado. Por eso mismo, un festival como el NOCTURNA, que este año cumple su sexta edición, lleva apuntado en el calendario de conocedores y degustadores desde hace meses. Y ya, por fin, llega finales de noviembre y las promesas se cumplen. Desde el día 23 hasta el 27 tenemos aquelarre en el centro de Madrid. Que empiece la fiesta colectiva. Todos a la sala, a pasárselo pipa en buen compañía.

«Los festivales los hace la gente. Hacemos un festival para vosotros, para todos los fans del género en Madrid que quieran disfrutar del cine fantástico en pantalla grande. Es lo que faltaba en la ciudad y creemos que año tras año lo estamos consiguiendo», declaró a Sergio Molina, su director, hace unos días durante la presentación ante los medios. Este año se proyectarán más de cincuenta títulos en tres sedes diferentes (la Sala 1 de Cinesa Proyecciones, la Cineteca de Matadero y la Sala Berlanga de la Fundación SGAE), entre ellos los dos seguramente más esperados de la temporada: inaugura el mismísimo Michael Myers (una institución en el subgénero slasher), que ha renacido con una nueva La noche de Halloween; y la gala de Clausura trae, antes de su estreno, Mandy de Panos Cosmatos y con Nicholas Cage, la película de la que todos hablan y cuentan maravillas. Además, será Don Mancini, el papá de Chucky, quién reciba el Premio “Maestro del Fantástico”, una de las señas de identidad del Nocturna, concedido anteriormente a John Landis, Tobe Hooper o Dario Argento.

Volvamos un momento a King: también contaba que le gustaba todo lo que veía en aquel cine, aunque sentía debilidad por los clásicos de la Universal y la serie de libres (¡libérrimas!) adaptaciones de Edgar Allan Poe filmadas por Roger Corman. Partían de elementos muy clásicos, pero tenían un algo de veras especial. Para el novelista de Maine, El péndulo de la muerte fue la última película grande antes de la revolución emprendida al poco por George Romero con La noche de los muertos vivientes. Según King, introdujo cambios irreversibles, algunos para bien y otros muchos para mal.

¿Y cuál es el actual estado terrorífico de la cuestión? Complicada respuesta tiene la pregunta, cuyo desarrollo no tendría espacio suficiente en estas líneas. Los festivales, como recolectores de nuevas cosechas creativas, tienen una labor fundamental si queremos hacernos una idea amplia y cabal de lo que se cuece hoy día. Y el Nocturna nunca ha flaqueado a la hora de cumplir con esa labor: independientemente de que al final los títulos seleccionados resulten mejores o peores, la programación recoge estilos y temáticas muy representativas, sigan funcionando o no; cuáles son las tendencias y las reformulaciones de lo ya conocido. Tenemos una Sección Oficial con películas producidas en medio mundo (Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Brasil…), un buen puñado de largometrajes arriesgados desde el punto de vista conceptual en la Sección Dark Visions, mientras que la Sección Panorama intenta ofrecer propuestas sorpresa. También es obligatorio mencionar la cuidada selección de cortometrajes proyectados a modo de entremés con cada sesión. Y sobre todo está la cita obligatoria con el terror patrio clásico, una estupenda labor emprendida por la organización desde hace seis años. El homenajeado en 2018 es el gran Jordi Grau, de quien se verán Ceremonia sangrienta y No profanar el sueño de los muertos. Y se proyectarán otras tres obras: Pánico en el transiberiano, de Eugenio Martín; La semana del asesino, de Eloy de la Iglesia; La novia ensangrentada, de Vicente Aranda. Palabras mayores.

El festín estará servido dentro de pocos días. Buen provecho.

SECCIÓN OFICIAL

What Keeps you alive (Colin Miniham ), Canada.

Heretiks (Paul Hyett), Reino Unido.

Piercing (Nicolas Pesce), Estados Unidos

Summer of 84 (RKSS), Canadá, Estados Unidos.

Ghostland (Pascal Laugier), Canadá

He’ s out there (Dennis Iliadis), Estados Unidos

Aterrados (Demian Rugna), Argentina.

The Invocation of Enver Simaku (Marco Lledó Escartín), España.

Mirai, mi pequeña hermana (Momoru Hosoda), Japón.

The Nightshiter (Dennison Ramahlo), Brasil.

SECCIÓN DARK VISIONS

Tigers are not afraid (Issa López), México.

St. Agatha (Darren Lynn), Estados Unidos.

Blood Fest (Owen Egerton), Estados Unidos.

Why Hide? (James Cook), Reino Unido

Conducta animal (Miguel Romero), España.

Inquilinos (Chava Cartas), México.

Abrakadabra (Luciano y Nicolás Onetti), Argentina.

The Night Sitter (Abiel Bruhn, John Rocco), Estados Unidos.

Boar (Chris Sun), Australia.

