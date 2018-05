La adolescencia como sereno calvario

Yago Paris

Lean on Pete comienza con su protagonista, un adolescente llamado Charlie, saliendo a correr por los alrededores de su casa. La decisión no tiene nada que ver con hacer ejercicio, sino con la necesidad subconsciente de escapar. Como se narra a lo largo de los 121 minutos de metraje, el protagonista está atrapado en una realidad que le es ajena y de la que se siente desconectado, en la que el único punto de anclaje que encuentra es la intensa relación de amistad que establece con un caballo de carreras cuyo nombre da título a la película. A pesar de que vive un cúmulo de experiencias que cambiarían la vida de cualquier persona y que ponen en riesgo su integridad física, el personaje es incapaz de salir del laberinto existencial en el que se encuentra. Para Andrew Haigh, director y guionista de la cinta, la adolescencia es, o puede ser, un callejón sin salida en el que no existe la catarsis redentora.

El mayor valor de Lean on Pete es, por tanto, la capacidad que demuestra su autor para no caer en ciertos lugares comunes del género coming-of-age que convierten los relatos en propuestas más accesibles a costa de perder interés. Charlie vive una auténtica aventura, y son numerosos los altos en el camino que podrían funcionar como puntos de giro con los que completar el arco dramático del protagonista durante la transición de la adolescencia a la adultez. Nada de esto ocurre, sin que importe que cada nueva situación sea un nuevo paso en el interior de la boca del lobo en la que se está metiendo. Con asombrosa naturalidad el responsable de 45 años (2015) logra que cada escena sea más turbia que la anterior, siempre desde el sosiego y la coherencia interna, lo que le otorga al filme un aura de falsa sencillez que esconde en su interior un poso de lacerante oscuridad. A partir de un protagonista que se aleja de cualquier estándar de masculinidad, rodeado de personajes viriles con los que está condenado a no entenderse, Lean on Pete retrata el sereno viacrucis de un ser demasiado sensible para un mundo tan crudo como el de la white trash estadounidense en la era poscrisis.

LEAN ON PETE

Dirección: Andrew Haigh

Reparto: Charlie Plummer, Travis Fimmel, Steve Buscemi, Chloë Sevigny, Steve Zahn, Thomas Mann, Amy Seimetz, Justin Rain, Frank Gallegos

Género: Drama, Coming-of-age. Reino Unido, 2017

Duración: 121 minutos