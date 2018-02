Paisajismo pop

Santiago Alonso

Ya de entrada, dedicarle un documental a David Hockney implicaba una diferencia obvia respecto a lo visto en el resto de títulos de Exhibition On Screen, serie que nos acerca a diversos maestros de la pintura: el inglés está vivo y, además, para deleite de aficionados, es alguien todavía muy activo a sus ochenta años, como demuestran las recientes exposiciones Una visión más amplia (2012) y 82 retratos y un bodegón (2016), ambas citas culturales con gran éxito de crítica y público. En David Hockney en la Royal Academy of Arts no se desaprovecha la circunstancia y el director Phil Grabsky articula las dos partes que conforman la cinta a partir de sendas entrevistas a quien quizás sea el artista más popular de Gran Bretaña, una por cada muestra. No faltan los recursos que ya encontramos en producciones anteriores de la casa para evitar que la película parezca una conferencia de arte filmada (constantes planos de las obras y sus detalles bajo una iluminación perfecta, elegantes trávelin recreando el paseo por la pinacoteca), aunque las palabras de Hockney y la documentación gráfica que se incluye de sus labores en el taller o al aire libre aportan un contenido vibrante que no hallábamos en los trabajos dedicados, por ejemplo, a Canaletto y Manet.

Si alguien quiere averiguar cómo pudo Hockney conciliar conceptos tan diferentes como el paisajismo y la figuración pop, y qué razones estéticas y humanas explican esa unión, tendrá una apasionante respuesta en la primera parte, a propósito del análisis de los óleos, los dibujos hechos en iPad y las acuarelas del campo de su Yorkshire natal, frutos de una experiencia que tuvo un gran componente sanador para el artista. Igualmente reveladora y con enjundia, la segunda parte, por otro lado, plantea mediante imágenes y palabras un estudio sobre las relaciones entre una persona que pinta y otra que es retratada, desde el momento en que ambas se encuentran cara a cara, hasta el resultado final sobre el lienzo. Placer estético, aprendizaje e inteligencia –rara avis son los entrevistadores como el que interviene aquí, el experto divulgador Tim Marlow, tan a la altura del entrevistado— no parecen, desde luego, tres ofertas que un espectador deba desdeñar cuando tiene la oportunidad de encontrarlas en la cartelera. Sin lugar a dudas, el documental cumple sobradamente con el ideal baziniano que defendía el cine como una puerta importante y provechosa para la educación de los ciudadanos en la pintura.

DAVID HOCKNEY EN LA ROYAL ACADEMY OF ARTS

Director: Phil Grabsky

Con David Hockey y Tim Marlow

Género: documental. Reino Unido, 2017

Duración: 85 minutos