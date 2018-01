Pintar Venecia, vivir Venecia

Yago Paris

Giovanni Antonio Canal (1697 – 1768), más conocido por el seudónimo de Canaletto, fue un pintor veneciano que pasó a la historia del arte por su manera de retratar su ciudad natal. Canaletto fue el principal impulsor del vedutismo, género pictórico que se enmarca dentro del paisajismo. Fue un estilo que se practicaba principalmente en Venecia, y consistía en la representación de vistas panorámicas de la ciudad, en lo que podría ser un antecedente de las postales turísticas. A pesar de que se retrataba con minuciosidad y realismo esa urbe italiana, lo que hacía de Canaletto un autor único era su particular manera de representarla, pues su estilo no se limitaba a la reproducción de lo que aparecía ante sus ojos, sino que imprimía a sus cuadros la visión de alguien que se ha criado en la ciudad y la conoce a fondo. Con una mínima difuminación de las formas y un apabullante uso de la luz, colocarse ante un cuadro de Canaletto no es sólo observar una panorámica de Venecia, sino vivir la experiencia de habitar un lugar tan particular.

El director del documental Canaletto y el arte de Venecia, David Bickerstaff, intercala imágenes de las pinturas del maestro italiano con planos de la ciudad. Las tomas de la urbe, meros registros fotográficos que no aspiran a mostrar nada más allá de la belleza inherente a Venecia, son, precisamente, una reproducción carente de alma cuando se comparan con los cuadros del pintor veneciano. Se trata, pues, de una decisión formal que realza el arte de Canaletto, aunque en ningún caso parece haber sido una decisión consciente. Sin embargo, las virtudes del documental son otras. De corte didáctico, algo que permite que cualquier tipo de espectador pueda aproximarse y disfrutar de su contenido, la cinta desmenuza la vida y obra del artista italiano, así como la estrecha relación que une a Reino Unido y Venecia –Canaletto trabajó principalmente para aristócratas ingleses, a través del cónsul inglés en Venencia, Joseph Smith–, que se refleja en el hecho de que la mayor colección de obras del pintor se encuentre en manos de la Familia Real británica. Con pasión y sencillez expositiva, Bickerstaff logra el objetivo de explicar, en menos de 90 minutos, por qué Canaletto es un autor imprescindible de la pintura clásica.

CANALETTO Y EL ARTE DE VENECIA

Dirección: David Bickerstaff.

Género: Documental. Reino Unido, 2017.

Duración: 85 minutos.