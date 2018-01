Lost in Letonia

Yago Paris

Al pensar en rodajes tortuosos, el primero que le viene a la mente a este crítico es el de la película El hombre que mató a Don Quijote. En el año 2000, el director Terry Gilliam se trasladó con su equipo de filmación a España para tratar de hacer realidad el sueño de adaptar, a su peculiar manera, la novela de Miguel de Cervantes. El intento no podría haber sido más catastrófico. Ni la mente más perversa podría haber imaginado todas las penurias que tuvieron que pasar los integrantes del set, entre las que destacan varias inundaciones, el paso de estruendosos cazas militares en plena escena o la lesión del protagonista, Jean Rochefort. La película nunca se llegó a completar, pero el ruinoso rodaje permitió el nacimiento de una cinta inesperada: Lost in La Mancha (2000), documental que se inició como making of de la prometedora película de Gilliam pero que, a medida que los desastrosos sucesos iban teniendo lugar en el set, fue ganando peso como filme con entidad propia, hasta el punto de ser distribuido de manera independiente al proyecto de Don Quijote. Algo muy similar ocurre con Hard as indie, documental que parte del material que se había grabado para el making of de El cosmonauta (2013).

Lo primero que uno se puede preguntar tras el visionado de Hard as indie es cómo es posible que el proyecto haya salido adelante. A diferencia de la cinta inacabada de Terry Gilliam –quien, por suerte, ha podido volver a filmarla, y, esta vez sí, ha terminado su obra–, el rodaje de El cosmonauta se llevó a cabo de principio a fin y existe como filme completo. Idea con aspiraciones de cambiar la industria cinematográfica y primera película financiada mayoritariamente mediante crowdfunding, El cosmonauta se gestó en las mentes de tres jóvenes estudiantes de comunicación audiovisual –Nicolás Alcalá, director; Bruno Teixidor, director de la segunda unidad; y Carola Rodríguez, productora ejecutiva–, cuya ingenuidad sólo era superada por sus ganas de hacer cine. Por su parte, Hard as indie es la crónica de todas las hostias que se metieron por el camino, hasta el punto de que en varias ocasiones estuvieron a punto de no poder finalizar el proyecto.

Los creadores de Hard as indie son algunos de los que conformaron el equipo de rodaje de El cosmonauta, con el asistente de edición Arturo M. Antolín esta vez en labores de dirección, quienes sentían la necesidad de expresarse tras lo vivido años atrás. No sólo la experiencia fue extenuante, sino que, además, tuvieron que soportar a un director megalómano que les hizo la vida imposible. El documental no esconde cuál es su intención, y para conseguirlo se apoya en un guion nada inocente, que integra fórmulas narrativas cercanas al thriller de ficción para acentuar las emociones de cada nuevo dato que se aporta. Sólo así se entiende que Nicolás Alcalá quede retratado como el villano absoluto de la función, aunque este también tenga la oportunidad de contar su versión de los hechos, situación que aprovecha para tratar de limpiar su imagen tras un comportamiento francamente cuestionable.

Curiosamente, en Hard as Indie se echa mano a un recurso similar al de El cosmonauta en lo que a la edición se refiere: se ha escogido la opción que mejor disimula las carencias narrativas de la obra. Para la película de ficción se optó por una edición de corte poético, con el que se disimulaban sus lagunas narrativas. En el documental se ha apostado por un montaje hiperfragmentado, con una construcción narrativa basada en la inclusión de múltiples voces dando su visión del asunto, lo que da una falsa sensación de objetividad. Sin embargo, aunque los responsables de la cinta tratan de disimular que su aproximación al asunto es parcial, el material que muestra Hard as indie es demasiado jugoso como para no prestarle atención.

HARD AS INDIE

Dirección: Arturo M. Antolín.

Género: Documental, Making of. España, 2017.

Duración: 92 minutos.

El documental se puede ver de manera gratuita en la web del proyecto.