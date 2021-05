Problemas existenciales en el funeral

Santiago Alonso

En Shiva Baby (2018), un cortometraje de apenas 7 minutos, la canadiense Emma Seligman nos presentaba las cuitas emocionales y existenciales de una jovencísima universitaria que se prostituye para pagarse la independencia fuera del nido familiar. En la primera secuencia la veíamos despedirse de un cliente asiduo con el que parece tener una relación particular, porque tiene que salir corriendo para asistir con sus padres al funeral judío de un miembro de su comunidad. Allí se encontraba con el hombre, y descubre que está casado y tiene un hijo recién nacido. La pieza terminaba con un primer plano de la chica en silencio, reflexionando sobre su vida y, se intuye, su futuro. Como si quisiera continuar la historia, completando el sentido a esa imagen final, en el fondo muy poco significativa, Seligman ha vuelto al mismo argumento para su debut en el largometraje. Para el nuevo Shiva Baby (donde solo repite la actriz que encarna a la protagonista, Rachel Sennott) la realizadora y guionista desarrolla personajes ya vistos en el corto y añade otros que no aparecían, una manera de sumar subtramas al planteamiento original, pero la sensación que deja este metraje de 71 minutos es que seguimos antes la misma falta de concreción, que ese silencio sigue sin llenarse. Entre tanto gesto atribulado de la chica, que se repite continuamente, y los diálogos tensos de la misma con los asistentes, entrando y saliendo de las habitaciones, se intuye que Seligman nos quiere hablar sobre la sexualidad y la afectividad de muchas jóvenes en una época moderna donde reina la confusión y el elemento distorsionador de la tecnología. Sin embargo, solo es eso, pura intuición: el discurso está tan poco construido y las ideas están tan escasamente desarrolladas, hay pinceladas vagas por aquí y por allá, que, aparte de algún chiste y alguna gracia que no estaban antes, Shiva Diva, la película, casi cuenta lo mismo que los 7 minutos del corto.