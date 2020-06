¿Cómo quieres que te recuerden?

Santiago Alonso

He aquí una sólida prueba de que un documentalista ha llevado a buen puerto la premisa que lo impulsó a realizar el trabajo: si esa cuestión chocante que planteó al principio del metraje y pudo dejar descolocado al espectador ha quedado lo suficientemente justificada al final del mismo. Eso le sucede a The Archivettes, el emocionante trabajo de Megan Rossman que empieza con el relato en primera persona de una joven neoyorquina sobre la muerte de su novia y el dolor añadido de no saber qué hacer con las pertenencias de esta, una serie de objetos con una evidente carga emocional. Revelándose como una decisión sanadora de la que se siente orgullosa, la chica decidió donarlo todo a los Lesbian Herstory Archives, un centro memorialístico colectivo situado en Brooklyn, donde se conserva la intimidad de muchísimas mujeres que amaban a otras mujeres: aparte de los libros que forman una completísima biblioteca lésbica, la organización lleva catalogando y almacenando allí desde hace cuarenta años miles de pertenencias y documentos personales, como cartas, diarios, fotografías y grabaciones de vídeo o audio.

Es natural preguntarse cómo es posible que una persona deje en manos de otras su privacidad, tanto las huellas de su paso por el mundo como las de la relación que mantiene con su pareja. Y es contundente la respuesta dada a lo largo de apenas una hora, que consiste básicamente en una perfecta ejemplificación del argumento de que «lo personal es político». Estos archivos recogen una gran historia compuesta por cientos de historias. Algunas protagonistas no pudieron hablar o relacionarse con libertad; otras comprobaban que, cuando tenían suerte y no sufrían actos de represión, cualquier reconocimiento social de su identidad quedaba como algo anecdótico; y todas veían que sus expresiones de afirmación acababan cayendo en el olvido. Que todas converjan póstumamente en un mismo espacio de reconocimiento y compañerismo supone el triunfo mayúsculo de unas activistas reunidas con la finalidad incansable de acabar con la invisibilidad.

En The Archivettes se repasan la creación y el mantenimiento del centro mediante las declaraciones hechas por fundadoras y participantes destacadas, amén de recoger la voz de las nuevas generaciones incorporadas al proyecto. Es un documental hecho sin pretensiones formales, más allá de una claridad y una concisión expresivas muy adecuadas al propósito reivindicativo. Eso sí, la manera tan limpia y concienciada con la que Rossman pone de relieve su mensaje elevan sus imperativos éticos. Y no pocas veces palpitan con intensidad las emociones, como cuando se cuenta el caso de la señora que reveló la verdad a sus consternados familiares solo en su testamento, donde especificaba que donaba diarios y otros documentos a los Lesbian Herstory Archives. O cuando algunas activistas de la institución han tenido que intervenir en plan comando para recuperar los recuerdos de vidas lésbicas que iban a terminar en la basura.

THE ARCHIVETTES

Dirección: Megan Rossman.

Género: documental. Estados Unidos, 2018.

Duración: 61 minutos.