Sobrevivir un segundo más en el infierno

Santiago Alonso

Aunque la historia de la humanidad no ha sido precisamente parca en horrores, el trauma que la Primera Guerra Mundial causó en el subconsciente colectivo de casi toda la sociedad europea nunca ha terminado de disiparse. Hace pocos años, la mayoría de los estudios conmemorativos del centenario volvieron a certificar que las consecuencias de la catástrofe desencadenada entre 1914 y 1918 fue de tal magnitud que las consecuencias que acarreó —morales, políticas y económicas— explican gran parte de lo sucedido después, empezando, claro está, por el segundo y aún más devastador conflicto planetario que estalló más tarde. Solamente por eso, cualquier obra artística sin ánimo belicista que trate aquella desolación descomunal tiene el valor de ser un recordatorio y una advertencia siempre pertinentes. Siempre.

No han sido escasas las grandes películas que han tratado el tema. En una de las mejores (y de las más olvidadas), Hombres contra la guerra, de Francesco Rosi (1970), un personaje sostenía lo siguiente: «Cuando le ves la cara a guerra, no tienes ganas de hablar sobre ella». Ahora, Sam Mendes vuelve a esta con la rotunda 1917, una nueva inmersión en la muerte y la desolación de las trincheras, partiendo precisamente de las historias que le contaba su abuelo, un excombatiente que, según ha declarado el propio Mendes, nunca rememoró ante sus hijos las experiencias vividas en el frente, pero sí después ante sus nietos. Como si formara parte de una cadena de trasmisión necesaria, el director británico ha tenido ganas de contar, y para ello se ha decantado por la opción, que no es novedosa, de representar la experiencia directa mediante una inmersión audiovisual en la batalla. Pero ¿cabe en este caso hablar de combate, es decir, de experiencia directa del combate? He aquí la primera particularidad que define categóricamente la narración de Mendes: refleja, antes que otras circunstancias, unas vicisitudes de supervivencia pura y dura dentro del infierno bélico vividas por dos soldados británicos que tienen que salvar vidas de otros. La cinta transcurre en el Frente Occidental, al norte de Francia, y a los protagonistas (George Mackay y Dean-Charles Chapman) se les ha encomendado la desesperada misión de atravesar a contrarreloj la tierra de nadie, cruzar el frente enemigo, ya que los alemanes supuestamente han desalojado la zona, y trasmitir la orden de suspensión de una ofensiva prevista con el fin de evitar que miles de compatriotas caigan en una trampa con visos de acabar en una carnicería total.

La promoción previa al estreno ya nos había avisado a los espectadores de la proeza técnica desplegada en 1917. En efecto, Mendes ha rodado el conjunto —mano a mano con el director de fotografía Roger Deakins— a la manera de un único plano secuencia, fusionando con disimulo distintos fragmentos para dar sensación tanto de una ausencia de cortes como de un relato contado en estricto tiempo real. Ahora bien, lejos de resultar un alarde parejo al visto en Birdman (2014), la hiperactiva y a la postre vacua exhibición mostrada por Alejandro Iñárritu, la del realizador británico pretende dar una función real al recurso, buscarle un sentido. Y lo consigue con creces, desde el momento en que el peligro funesto al que se enfrenta la pareja protagonista tiene presencia sin interrupción. Al no existir corte alguno de un plano a otro la muerte no encuentra un rincón fílmico donde agazaparse para saltar por sorpresa sobre sus protagonistas, y la amenaza que entraña cobra un estado perpetuo que no abandona la pantalla ni un solo segundo. Su llegada siempre está ahí.

Además, el cineasta evita que puedan acusarlo de haberse abandonado al automatismo. Durante una secuencia concreta, interrumpe un momento su falso plano secuencia e impulsa el relato hacia un último tercio adrenalínico y alucinatorio, la parte en que la percepción temporal incluso se distorsiona, intensificándose aún más si cabe el pulso febril. Asimismo es fundamental recalcar cómo la decisión técnica, pese al continuo movimiento de cámara, invita particularmente a una observación detallada de la escena y su hórrido atrezo: alambradas, calaveras semienterradas en el fango, cuerpos putrefactos, objetos abandonados por los muertos, ratas que pululan, muros reducidos a cascotes, ruinas que apenas se tienen en pie…

No se ven banderas en la cinta ni hay discursos sobre la patria o la maldad de los enemigos. Tampoco una proyección torticera hacia el presente, como escondía Dunkerque (2017) con sus emociones pro-brexit a flor de piel. Lo mejor de 1917 es la evidencia de que no hay glorificación posible de la guerra, de ninguna guerra, un mensaje cuya máxima expresión se alcanza con la escena de la heroica y desesperada carrera de un personaje que discurre en paralelo a la línea de trincheras, mientras se cruza otros los soldados justo cuando se lanzan a la muerte. Sin duda el momento es épico, aunque no porque haya ardor guerrero.

1917

Dirección: Sam Mendes.

Intérpretes: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Richard Madden.

Género: bélico. Reino Unido, 2019.

Duración: 119 minutos.