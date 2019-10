Letrados contra el franquismo

Santiago Alonso

Avisaba Manuel Vázquez Montalbán que cualquier relato sobre los pasos dados para transformar la dictadura de Franco en democracia iba a tener siempre algo de incierto aunque solo fuera porque así debe definirse el mismo concepto de transición: «es una línea imaginaria, como el ecuador, el antes o el después de Cristo, la generación del 27, los novísimos, la posmodernidad. Una línea imaginaria que descarga de la obligación de llevar a cuestas toda la historia y ayuda a buscar el antes y el después de los hechos, hasta el momento en que las líneas imaginarias los empaquetan y los falsifican, como han conseguido falsificar la cultura» (Crónica sentimental de la transición). En ese sentido, es casi inevitable ponerse un poco en guardia ante un nuevo (¿viejo?) empaquetado, una nueva aproximación al momento histórico de los cambios y los no cambios producidos durante los años setenta en este país, si bien hay que señalar La defensa, por la libertad presenta una idea que se exhibe como un sugerente reclamo. Estudiantes, intelectuales, políticos y sindicalistas en clandestinidad… Estos son los agentes progresistas que suelen centrar la atención de las narrativas más o menos oficiales del periodo en cuestión, pero seguramente se echa en falta alumbrar aún más y mejor la figura icónica de los abogados laboralistas, y esto es lo que se propone a priori la documentalista Pilar Pérez Solano.

¿Y es así? ¿El documental asume como tema principal los abogados laboralistas? Al final no se sabe muy bien. Desde los primeros minutos empieza el primero de los serios problemas que tiene este trabajo, que no es otro que el básico de fijar simple y llanamente el argumento. Porque la recuperación de la memoria de quienes desde la abogacía a pie de calle lucharon por traer la democracia se va construyendo de manera muy confusa. Se empieza con una disertación general, pero sin completarse plenamente, sobre el principio universal de la defensa jurídica, enlazándolo con el concepto de compromiso con la libertad. A continuación se entremezclan los testimonios de los letrados que estaban en lucha contra la injusticia con las palabras de otros que, no obstante hagan elogio de sus colegas, da la impresión de que por aquel entonces veían el toro desde la barrera. Es aquí cuando se percibe el cambio de foco hacia el relato del antifranquismo compartido por unos profesionales del derecho con procedencias ideológicas muy diversas, una perspectiva igualmente interesante si no fuera porque tampoco se ahonda lo suficiente en ella.

Pérez Solano evita algunos de los recursos que arruinaban sin remedio su anterior largometraje, Las maestras de la República (2013), como la música de piano que pretende evocar y no lo hace, o la voz en off y las dramatizaciones propias de un mal programa televisivo. De hecho, se notan los esfuerzos por construir discurso conjugando entrevistas y material de archivo solo mediante el montaje. La cuestión es que, pese a ello, no evita el regusto a pieza de Informe Semanal ampliada hasta los 71 minutos y sin mucho concierto, o a romo producto corporativo (impulsan el proyecto el Consejo General de Abogacía y la Mutualidad de la Abogacía). Por no decir lo que restan detalles como la impresión del nombre Felipe González sobre imágenes fijas hasta en dos ocasiones, cuando se trata de una técnica que no llegará a emplearse más de diez veces en total con el resto de citados.

Es una lástima porque, aparte de todo esto, se encuentra material muy valioso en La defensa, por la libertad. Se trata de lo concerniente a la recuperación de la memoria, estricta y sin mediaciones; empezando por el foco puesto en cuatro hechos capitales –el Congreso de la Abogacía de León (1970), el Proceso de Burgos (1970), el Proceso 1001 (1973) y la matanza de Atocha (1977)–, y continuando, principalmente, por el apartado testimonial de quienes estuvieron en primera línea y el estremecedor recuerdo a los compañeros a quienes asesinaron los pistoleros ultraderechistas.