A través del espejo

Daniel Pérez Pamies

Que el encuentro con uno mismo es un acontecimiento de funestas consecuencias es algo que los escritores del romanticismo sabían bien. Del William Wilson de Edgar Allan Poe al Goliadkin de Fiódor Dostoyevsky, la figura del doppelgänger o «el que camina al lado» ha protagonizado numerosos cuentos de terror. En la actualidad, David Lynch es uno de los autores que más y mejor se ha prodigado en el trabajo sobre la imagen y su reverso oscuro como proyección del sueño americano y su doble pesadillesco. Tal vez por eso cuando uno ve a la desdoblada Lupita Nyong’o de Nosotros relatar su génesis, mientras la alumbra el fuego de la chimenea —un imaginario que recuerda al de las historias de miedo contadas alrededor de una hoguera—, resulta imposible no pensar en el monólogo oracular de Grace Zabriskie en Inland Empire sobre el origen del mal.

Al parecer, no había nada de Lynch en la presunta lista de películas que Jordan Peele repartió a su equipo de cara a la preparación del rodaje, una lista en la que sí se encontraban títulos como El resplandor, Babadook, It Follows, Los pájaros, Martyrs, Déjame entrar o, por supuesto, Funny Games. Lo cierto es que el director norteamericano necesita muy poco: mientras que las estanterías que enmarcaban la pantalla de una película como Clímax de Gaspar Noé rebosaban de libros y cintas, a las estanterías junto a la televisión que aparece al principio de Nosotros les basta con mostrar los VHS de Los goonies y de Elegidos para la gloria, cuyo título en inglés, The Right Stuff (Lo correcto), parece funcionar como una advertencia velada. Y es que por más que Peele afirme que Nosotros «es una película de terror», algo que al parecer no quedaba claro en su anterior obra, Déjame Salir, el sarcasmo y la ironía siempre terminan por abrirse paso. Quizá por eso, premeditado o no, la imagen de una niña en 1986 con una camiseta de Michael Jackson resulta mucho más inquietante a día de hoy que cualquier referencia apocalíptica. Quizá por eso la perversa reconversión del imaginario de la celebración benéfica Hands Across America se vuelve mucho más perturbadora y significativa que cualquier ejército armado con las tijeras doradas de Átropos.

Con Estados Unidos enfrentado a una de sus más graves crisis identitarias, Peele parece volver sobre la paranoia que ya marcó gran parte de la producción cinematográfica de la Guerra Fría, la época de la invasión de los ladrones de cuerpos. Como sucede cuando aquello que hay al otro lado del espejo declara su independencia y atraviesa el umbral, Nosotros invoca el reflejo deformado del sueño americano para convertirlo en una entidad depredadora. Dejando de lado los baches narrativos y los giros vocacionalmente emparentados con el cine de Shyamalan, Nosotros es mucho más aterradora por las ideas que contiene que por los sobresaltos que pueda provocar.