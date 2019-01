Los ochenta siempre llaman mil veces

Santiago Alonso

Vuelven, siempre vuelven. Cualquier teoría sobre los ciclos de la nostalgia falla cuando se constata el eterno retorno de los años ochenta. Estamos en 2019 y parece que todavía les queda cuerda para rato. Lo atestigua el éxito de una serie como Stranger Things, una demostración de que este mito cultural ya se ha propagado entre un público que ni siquiera había nacido por aquel entonces. Otro ejemplo es el trabajo de los directores canadienses que se hacen llamar los Roadkill Superstars (François Simard, Anouk Whissell y Yoann-Karl Whissell). Se dieron a conocer con Turbo Kid (2015), un parodia resultona, a cuenta de Mad Max y otros títulos apocalípticos de explotación, pensada solo para satisfacer a los devotos de la susodicha década. En realidad, no dejaba de ser poco más que un fan film bien afinado y con cierto presupuesto. Justo lo mismo que sucede con el nuevo trabajo del trío, Verano del 1984, donde se recurre sin disimulo a un no acabar de referencias juveniles ochenteras. Pues eso, allá vamos películas con grupos de amigos que se ven envueltos en aventuras y misterios: E.T., Cuenta conmigo, Los Goonies, Exploradores, Noche de miedo… Como suele suceder con este tipo de ejercicios, la muy conseguida mímesis cinematográfica (la cinta parece estar filmada en aquellos años) y el homenaje parecen ser el único objetivo. No es así, porque el largometraje sí da cabida a un ingrediente turbador, una historia con psicópata que parece extraerse de una crónica negra real. Y es una pena, porque esto sirve, de acuerdo, para redondear un desenlace que nadie espera; pero no justifica tantos minutos de guiños cómplices y culto al pasado hasta llegar ahí.

VERANO DEL 84

Directores: RKKS.

Intérpretes: Graham Verchere, Judah Lewis, Caleb Emery, Cory Gruter-Andrew, Tiera Skobye.

Género: thriller, terror. Canadá, 2018.

Duración: 105 minutos.