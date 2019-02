Imágenes del pasado presente

Santiago Alonso

Spike Lee ha desaprovechado en Infiltrado en el KKKlan una oportunidad para analizar a fondo la idiosincrasia de la organización secreta de racistas con capirote o, yendo más allá, para presentar una radiografía del supremacismo blanco estadounidense de ayer y de hoy. Basada en la historia real de unos policías que, a finales de los setenta y dirigidos por un detective negro, se infiltraron de manera muy peculiar en la sección del clan de Colorado Springs, la película es demasiado esquemática, flojea en su escritura y no termina de pillar el tono con el que conjuga comedia y denuncia. Pero también es cierto que a Lee y a Jordan Peele (Déjame salir), el impulsor del proyecto, les mueve la urgencia impuesta por el presente más inmediato de su país… y del mundo. No solo lo expresan varias líneas de diálogo, sino también un prólogo y un epílogo que no dejan lugar a dudas: respectivamente, una escena con un agitador de extrema derecha interpretado por Alec Baldwin (actor que imita en la televisión norteamericana a Donald Trump) y unas recientísimas grabaciones reales que cierran el círculo y el significado final de una advertencia dirigida a todos aquellos que todavía no le ven las orejas a unos lobos que, en realidad, ya están mordiendo.

Infiltrado en el KKKlan cae demasiado en la caricatura, pero, eso sí, no puede negarse que su faceta de discurso recordatorio es más que necesaria y, además, funciona. Estremecedoras secuencias como la protagonizada por Harry Belafonte relatando el linchamiento de Jesse Washington lo demuestran. Lee apuesta por centrarse en avivar la memoria poniéndola como espejo del presente. Y es igualmente justo señalar que, aunque no ahonde en ello lo suficiente, deja un apunte muy jugoso sobre cultura y trasmisión ideológica cuando confronta El nacimiento de una nación de Griffith con el movimiento blaxplotation de los sesenta.

INFILTRADO EN EL KKKLAN

Dirección: Spike Lee.

Intérpretes: John David Washington, Adam Driver, Ryan Eggold, Topher Grace.

Género: comedia, drama. EE UU, 2018.

Duración: 128 minutos.