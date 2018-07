Pedir lo imposible: las revoluciones del 68



Daniel Pérez Pamies

Cuando Pasolini se pronunció sobre las manifestaciones estudiantiles de mayo del 68, su posición fue tan provocadora como contundente: del lado de la policía. “Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte / coi poliziotti, / io simpatizzavo coi poliziotti. / Perché i poliziotti sono figli di poveri” [“Cuando ayer en Valle Giulia pelearon / con los policías, / yo simpatizaba con los policías. / Porque los policías son los hijos de los pobres”], escribía el poeta italiano en Il Pci ai giovani (Nuovi Argomenti, nº 10, abril-junio de 1968).

A primera vista, podría sorprender la ausencia de un personaje tan crítico como Pier Paolo Pasolini -junto a otros tantos intelectuales- en No Intenso Agora, un estudio sobre los movimientos sociales del 68, revisados justo un lustro después a modo casi de aniversario. Sin embargo, la estrategia del documentalista João Moreira Salles al intentar desmarcarse del mayor número posible de nombres propios no podría ser más acertada. Lejos del discurso hegemónico y del consabido relato oficial, el director brasileño opta por rescatar y remontar un extenso archivo de imágenes, en su mayoría anónimas, sobre el que construir un sólido discurso atravesado por las reflexiones más personales. Enmarcado entre dos parlamentos históricos de Charles de Gaulle al pueblo francés (el que iniciaba el año 68 y el que lo cerraba), el documental No Intenso Agora analiza los momentos más convulsos de una época histórica. A partir de grabaciones familiares propias filmadas por la propia madre del autor, vídeos anónimos, fragmentos televisivos, locuciones radiofónicas, recortes de prensa, etc., y con una única voz en off como hilo conductor, Moreira entrelaza la Revolución Cultural China, el Mayo francés, la Primavera de Praga y las protestas de Río de Janeiro. ¿Qué quedó de aquello? ¿Qué falló? ¿Cuáles fueron las conquistas de unas revueltas, más tarde convertidas en auténticas revoluciones, que exigían «pedir lo imposible«? ¿Quiénes fueron los auténticos protagonistas, detrás de todos aquellos movimientos?

Interrogando siempre a las imágenes, No Intenso Agora se sirve de distintas técnicas como el fotograma congelado, el ralentizado o el rebobinado. Mucho más emparentado al video ensayo poético y crítico de la Rive gauche que al documental convencional, Moreira Salles no esquiva en ningún momento ni sus digresiones ni su posición de narrador, manipulando las imágenes para desentrañar su significado. El estudio de la puesta en escena en composiciones aparentemente casuales, sirve al director brasileño para poner de manifiesto unas relaciones de poder y desequilibrio que siempre estuvieron ahí. Sólo había que saber mirar.

En un pasaje muy revelador, Moreira Salles explica cómo un gran número de las consignas del Mayo francés eran resultado de largas jornadas de brainstorming en comités dignas de agentes comerciales. La imagen proyectada por los jóvenes franceses eclipsaba cualquier discurso, y debía más al surrealismo que al movimiento maoista. En un perverso giro de los acontecimientos, la mayoría de los eslóganes fueron posteriormente reciclados por la publicidad. Algunos, se especula, ya fueron diseñados en su momento por la omnipotente prensa, como aquella célebre pintada de «sous les pavés, la plage» [«bajo los adoquines, la playa»]. Si solo pudiéramos ver realmente lo que se esconde debajo, tal vez podríamos encontrar alguna verdad. Por suerte, Moreira no necesita adoquines: le basta con levantar las imágenes para enseñarnos qué o quién se esconde tras ellas; para mostrarnos qué hay de cierto tras el relato a menudo idealizado de los mayos del 68.





NO INTENSO AGORA

Dirección: João Moreira Salles

Género: Documental. Brasil, 2017

Duración: 127 minutos