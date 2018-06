Fragmentos de brillantina

Mar Nolasco

El diario de Lou cuenta el día a día de una imaginativa niña de 12 años que vive sola con su desastrosa madre, Emma, una treintañera con tendencias depresivas y predilección por lo vintage. La niña está decidida animarla y la llegada de un nuevo y peculiar vecino le hará ver que es el momento de que su madre se vuelva a enamorar. Esto precipitará los acontecimientos y provocará que Lou y sus amigas entren de lleno en la efervescencia de la adolescencia.

La historia de Lou comenzó en 2004 como un cómic creado por Julien Neel, del que el autor ha vendido casi dos millones de ejemplares en todo el mundo. Más tarde se convirtió en serie animada para la televisión francesa y en 2014 el propio Neel dirigió la versión cinematográfica. La adaptación de historietas al cine es una constante, sobre todo en aquellos mercados donde está implantada una potente estructura editorial alrededor del mismo, como es el caso de Francia. La producción gala ha presentado multitud de ejemplos significativos en los últimos años: las cuatro adaptaciones del icono nacional Astérix; Los Dalton contra Lucky Luke (2004); El pequeño Nicolás (2009); la ganadora de la Palma de Oro La vida de Adèle (2013) o Rosalie Blum (2015). Es necesario destacar la fundamental influencia que ha tenido la aportación de dos autores provenientes de la historieta francesa más insurgente de los años ochenta: Marc Caro y Jean Pierre Jeunet, un dúo creativo que estableció con películas como Delicatessen (1991) o Amélie (2001) bases propias para el imaginario visual y narrativo imperante en obras posteriores de esa nacionalidad, especialmente en las adaptaciones de cómic, como es el caso que nos atañe.

El guion lo firma también Julien Neel junto a Marc Syrigas y, como es de esperar en una cinta dirigida a un público joven, los temas que se manejan orbitan alrededor de la amistad, la relación madre-hija y el primer amor. Sin embargo, la obra carece por completo de estructura dramática, pues solo ofrece sucesivas subtramas que presentan a los personajes secundarios, pero que no hacen avanzar la historia. Esta falta de consistencia entre los diversos fragmentos produce una sensación de dispersión y caos que lastra toda la segunda mitad del filme.

En el reparto figura la joven Lola Lasseron junto a intérpretes bien asentados en el cine galo como Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi y Nathalie Baye. Todos ellos abordan con armonía unos papeles extremos. En especial Sagnier y Baye, en sus roles de madre y abuela de Lou respectivamente, quienes intentan rescatar la parte más sensible de unos personajes a los que se les niega un mínimo armazón narrativo. Los ambientes barrocos y las imágenes generales atraen toda la atención, tanto que a menudo los actores son eclipsados por todos los artificios repletos de purpurina que Neel acumula en pantalla. Un universo kitsch que no logra enmascara el hecho de que no hay ninguna historia que contar.

EL DIARIO DE LOU

Dirección: Julien Neel

Reparto: Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, Lola Lasseron, Nathalie Baye, Julie Ferrier, Eden Hoch, Joshua Mazé, Lily Taieb, Léa Nataf, Virgile Hurard, Téo Yacoub, Sacha Vassort

Género: Comedia. Francia, 2014

Duración: 104 minutos