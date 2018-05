Yago Paris

El pasado sábado 19 de mayo se entregaron los premios correspondientes a la 71ª edición del Festival de Cannes. Una ceremonia en la que se coronó al director japonés Hirokazu Kore-eda, quien ganó la Palma de Oro al mejor largometraje por su último trabajo, Un asunto de familia. El realizador es un habitual de la Croisette —esta era la quinta vez que competía por el máximo galardón del certamen—, por lo que su cine tiene gran aceptación en la cita francesa. Sin embargo, esta es la primera vez que se alza con dicho premio, y lo ha hecho con un filme sin duda solvente, pero que, a juicio del grueso de la comunidad crítica, dista de ser el mejor de su filmografía, por lo que da la impresión de que el jurado ha premiado al nipón como una manera de hacer justicia a su excelente trayectoria.

En Revista Insertos no hemos podido ver todavía Un asunto de familia, pero tomamos el testigo del jurado de Cannes y le rendimos nuestro particular homenaje a la filmografía de uno de los autores con mayor personalidad del País del Sol Naciente. Una obra que ha estado marcada película tras película por una constante que se aborda a modo de constante obsesiva: el análisis de los entresijos de las relaciones familiares, tanto en su lado más amable como en su vertiente más asfixiante. Una temática que está presente incluso en los títulos que más se alejan de su modelo habitual de cine, aunque sea en segundo plano. Es el caso de cintas que se adscriben en el género fantástico como After life (1998) o Air doll (2009), en el cine de samuráis como Hana (2006) o en el drama judicial como El tercer asesinato (2017). Como son muchas y variadas las aproximaciones de Hirokazu Kore-eda al concepto de familia, hemos querido limitar la lista a un conjunto de trabajos paradigmáticos que definen cómo entiende el director nipón la vida y las relaciones familiares.

Nadie sabe (2004)

Una madre caótica vive en condiciones de absoluta precariedad con sus cuatro hijos, hasta que un día, sin previo aviso, los abandona a su suerte. A partir de entonces el mayor de los cuatro tendrá que hacerse cargo del sus hermanos para sacarlos a flote. Esta cinta pertenece a la primera etapa del director, previa a su paternidad. En ella elaboró una serie de obras de corte oscuro, en las que el tratamiento de la familia es pesimista. Mayoritariamente considerada como su mejor obra, Nadie sabe es un retrato cercano y sensible al mundo de los niños, en el que se asegura de mostrar la cruel sociedad que los rodea.

Still walking (2008)

Una apacible reunión familiar en la casa de campo de los abuelos junta a tres generaciones, una situación que Kore-eda aprovecha para destapar con implacable serenidad todos los trapos sucios, rencillas y tensiones inherentes a este tipo de relaciones humanas. Esta probablemente sea la cinta que más se acerca al legado de Yasujiro Ozu, uno de los tótems del cine clásico japonés cuya influencia está presente en el grueso de la filmografía de Kore-eda, quien jamás se ha molestado en ocultarlo. Aunque menos dramática que Nadie sabe en los sucesos que narra, el poso final de Still walking es desolador, al mostrar la familia como un foco de conflictos irresolubles que sólo puede aportar insatisfacción.

De tal padre, tal hijo (2013)

Años después de haber sido padres, el matrimonio protagonista de la historia descubre que, debido a una confusión, en el hospital le entregaron un niño que no era el suyo. Mediante esta sugerente premisa el realizador reflexiona sobre los vínculos de sangre y pone en cuestión la importancia de la paternidad biológica. Se trata de un filme clave en la filmografía del japonés, pues fue fruto de su por aquel entonces reciente paternidad, lo que provocó una aproximación totalmente distinta al concepto de familia. Es, por tanto, la película que inaugura la nueva etapa de su filmografía, a partir de entonces caracterizada por la luminosidad y un tono más ligero, lo que en ningún caso significa que los retratos familiares sean positivos. Aunque irregular y con una resolución que tiende al trazo grueso, algo tremendamente extraño en su cine, De tal padre, tal hijo es una pieza indispensable para comprender al autor.

Nuestra hermana pequeña (2015)

Tres hermanas que viven juntas conocen la noticia de la muerte de su padre, quien las abandonó cuando eran pequeñas. En el funeral conocen a una cuarta hermana, cuya existencia desconocían, y deciden incorporarla a la familia. Esta es, posiblemente, la película más tierna del japonés. En ella se apuesta por un tono de comedia ligera, más de sonrisa que de carcajada, lo que permite una explosión de sentimientos. El reto es considerable, puesto que caer en el exceso dramático y la manipulación emocional es un peligro constante, pero el director demuestra tener una mano maestra para el manejo de cada situación, lo que permite que Nuestra hermana pequeña sea a la vez una delicia para los sentidos y un desafío para el intelecto.

Después de la tormenta (2016)

Un desastroso padre trata de acercarse a su hijo de once años y a su mujer, de la que se divorció hace años. El momento perfecto para lograrlo es el paso de un tifón, que obliga a los tres pasar toda una noche juntos. A partir de dicha premisa Kore-eda retoma una senda más minimalista en lo emocional, con un retrato más amargo de los personajes y sus relaciones familiares —mención especial a la del protagonista con su madre—, por lo que podría situarse en un punto intermedio entre las dos vertientes mayoritarias de su filmografía. De lo que no carece, como es habitual en él, es de su capacidad para la reflexión y para la localización de los pequeños gestos cotidianos que marcan la existencia de los seres humanos.

