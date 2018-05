Las hijas también follan

Santiago Alonso

Y entonces llega un momento en que te haces viejo de repente: tu descendencia crece al tiempo que su despertar sexual pasará, naturalmente, a mayores. Vendrá el día en que los ya no tan pequeños pierdan la virginidad, un paso a la madurez que hasta hoy mismo aparece en casi todas las culturas humanas. Y como de cuestiones culturales hablamos, cualquiera que esté leyendo sabe también la significativa y desigual diferencia que casi siempre se ha marcado cuando protagoniza el rito un chico o una chica. #SexPact aborda estos asuntos contándonos la historia de dos padres y una madre que deciden intervenir cuando sus respectivas hijas adolescentes, amigas desde los tiempos de la guardería, hacen un pacto para tener cada una su primera vez durante la misma noche. No es necesario explicar que no existiría una preocupación parental tan obsesiva ni la necesidad de soluciones expeditivas, como las que se gastan el trío protagonista, y de ahí vienen todas las gansadas de la función, en caso de ser esta una historia con jóvenes varones.

En su primer largometraje como directora, y curiosamente partiendo de un libreto ajeno, la guionista Kay Cannon ha combinado la adscripción a la comedia estadounidense de chistes verdes —¡no falta el ya el canónico inserto de unos testículos!—con el relato de otro rito juvenil que nos pilla muy lejos a los europeos, aunque sí lo conocemos por haberlo visto muchísimas veces en la pantalla, a saber, la ñoña noche de graduación. Es significativa la inteligencia con la que la responsable de la saga Dando la nota toma esos modelos narrativos y los replantea para trasmitir la idea del doble rasero social respecto al sexo adolescente. Porque, más allá de que toda muestra de descontrol provenga de los adultos —el trío calavera que forman Leslie Man, Ike Barinholtz y el fortachón John Cena— y de su creencia de que las hijas no sean capaces de llegar, precisamente, a un control sobre su propia vida, las partes protagonizadas por las jóvenes presentan con tino y naturalidad tanto los registros procaces como los mensajes consistentes.

Veremos tres personajes femeninos muy alejados de los arquetipos que este tipo de cachondeo cinematográfico ha dado hasta la fecha. Son adolescentes con conflictos internos y de identidad que deben resolver fuera de los condicionamientos externos sobre cuándo y cómo deben expresar aspectos tan íntimos como es la propia sexualidad. Seguramente #SexPact tiene algún momento plano y flojea más de la cuenta al no aprovechar el potencial de varios chistes y gags, como cuando la madre intenta salir de la habitación del hotel sin ser vista por su hija, por poner solo un ejemplo, pero al mismo tiempo ofrece la constatación feliz de que algo se está definitivamente moviendo en términos de representación e identificación de la mujer dentro del cine.