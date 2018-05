Un cuento moral angelino

Santiago Alonso

A Roman J. Israel, Esq le sucede lo mismo que a Nightcrawler (2014), la anterior película y ópera prima del guionista Dan Gilroy en funciones de director: para disfrutarla plenamente es imprescindible aceptar que el protagonista y su conflicto se plantean más bien como tropos literarios que representan una idea. Si la alimaña nocturna de aquel trabajo simbolizaba ciertas formas de maldad que emanan al calor de la podredumbre del neocapitalismo, el abogado penalista que aquí interpreta Denzel Washington, asumiendo una intensa composición del personaje muy diferente a la habitual en él, describe igualmente, antes que otra cosa, un estado de ánimo colectivo motivado por el clima sociocultural de nuestro tiempo.

Ser idealista para siempre o no serlo. Esa es la cuestión que se plantea Gilroy convirtiendo a Washington en un rectísimo letrado penalista y comprometido con los derechos civiles que debe enfrentarse a una crisis existencial de primer orden. Sin abandonar su paisaje urbano predilecto, las calles de Los Ángeles, el director coloca al abogado dentro de un bufete de postín que dirige un ambicioso colega más joven (Collin Farrell), al tiempo que lo aproxima, con no pocos problemas, a los nuevos activistas por un mundo mejor. Este cuento moral probablemente no atraerá a quienes no conectaron con Nightcrawler, aunque conviene recalcar que aquí los dos personajes secundarios no son meras piezas funcionales, como sí sucedía en la anterior cinta, sino que tienen una entidad propia y fundamental en el juego de contrastes que articula el mensaje de esta historia sobre perdiciones, salvaciones y tomas de conciencia.