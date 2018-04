En busca del amor perdido

Anaís Berdié

Tratándose de una historia compuesta por fragmentos de las relaciones de pareja de su protagonista, la frase que acompaña al cartel de Un sol interior, «Isabelle quiere encontrar el amor», podría hasta considerarse un spoiler. Porque eso es exactamente lo que sucede en la película. Simplemente eso. Pero qué difícil puede ser contarlo con la verdad con que lo hace esta cinta. Revirtiendo el género de la comedia romántica, Claire Denis, una de las más personales directoras francesas de la actualidad, se ciñe a una historia visualmente más clásica de lo que acostumbra, en la que prima precisamente el naturalismo.

Por medio de escenas cotidianas y de diálogos en los que importa más lo que se calla que lo que se dice, va Denis plasmando las incoherencias, el anhelo y la frustración que acompañan a las relaciones amorosas. Emplea para ello una técnica contraria (aunque complementaria) a la de Richard Linklater en su trilogía Antes del… Mientras que este analizaba una sola pareja durante varias décadas de relación, la realizadora francesa se limita a presentar unos pocos minutos de varias de las relaciones en que se embarca la protagonista, sin apenas perder el tiempo en presentaciones.

Con unos diálogos certeros y realistas, no sorprende descubrir que, aunque la idea original fuese hacer una adaptación del libro de Roland Barthes Fragmentos del discurso amoroso, el guión se acabara componiendo de situaciones reales vividas por la directora y su coguionista, Christine Angot. No habrá espectador que no acabe sintiéndose identificado con alguna de las conversaciones.

Juliette Binoche es la encargada de habitar a esta mujer de mediana edad a la deriva y lo hace de manera luminosa y sin complejos. Su cuerpo, a merced de una directora especialista en lo corpóreo de las relaciones, domina cualquiera de las escenas. Pero a pesar de que la actriz la defiende con maestría, cuesta un poco comprender el tono con el que Claire Denis ha pretendido acercarse a su protagonista. Si la mira con la ironía de quien busca reflejar lo cómico que hay en muchos actos absurdos de alguien enamorado. O si intenta retratar su drama de forma literal. Seguramente Un sol interior quiere transitar por la frontera entre los dos géneros. Pero tal vez es en esa duda donde el espectador puede quedarse también a medias.

UN SOL INTERIOR

Dirección: Claire Denis

Intérpretes: Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Josiane Balasko, Xavier Beauvois, Alex Descas

Género: drama. Francia, 2017

Duración: 94 minutos