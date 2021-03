La pandemia como una segunda oportunidad

Yago Paris

A pesar de la gravedad de la situación, la pandemia de la COVID-19 ha traído algo positivo: la necesidad de parar el ritmo frenético de nuestra ajetreada rutina ha provocado que nos tengamos que enfrentar a nosotros mismos: a los vacíos, las incertidumbres y las flaquezas de las supuestas certezas. Y es que los estados de ansiedad y la sensación de que nuestras vidas carecían de sentido siempre estuvieron ahí, pero nunca dedicamos un poco de tiempo para analizarlo. Este parece haber sido el punto de partida de Confinados, la cinta escrita por Steven Knight y dirigida por Doug Liman, que se ha distribuido a través de la plataforma de streaming HBO Max. En ella, la pareja compuesta por Linda (Anne Hathaway) y Paxton (Chiwetel Ejiofor) se encuentra en pleno proceso de separación cuando se ve forzada a seguir conviviendo debido al confinamiento, lo que da lugar, en clave cómica, a un conjunto de discusiones y crisis existenciales.

El conflicto no se limita al plano personal: Paxton ha perdido su trabajo y no ve la manera de salir adelante, mientras que Linda ostenta un importante cargo en una multinacional, si bien se ha dado cuenta de que se ha convertido en el tipo de persona que, en realidad, odia. ¿En qué momento ambos dejaron de seguir sus ideales y se acomodaron en la agradable pero vacía vida de clase media-alta? Es en este momento cuando Knight da un giro gozoso por lo inesperado y alocado que resulta: los dos protagonistas deciden aprovecharse de las condiciones especiales de la pandemia para planear el robo de un diamante, ya que las medidas de seguridad no son tan férreas como de costumbre. El mayor problema de la cinta es que esta última idea solo se sostiene sobre el papel. En imágenes, lo sorprendente se convierte en insulso, y la idea ocurrente en ningún momento soluciona la manera plomiza en que se narra la relación personal de la pareja protagonista, innecesariamente complicada y redundante en unos 118 minutos de metraje muy difíciles de justificar.