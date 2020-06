Dos cabalgan juntos

Santiago Alonso

Todos los años tenemos estrenos que nos recuerdan que el wéstern no murió del todo a finales de los años setenta, sino que experimentó una trasmutación por la cual una parte importante de su idiosincrasia narrativa se manifiesta en otros géneros, como el policiaco, el cine de acción, la ciencia ficción o, incluso, el de terror. Sin embargo, hay cineastas (¡y espectadores!) que seguramente echan de menos dos cuestiones fundamentales que están ligadas a la clásica construcción mitológica de las películas de oeste: por un lado, la icónica fusión entre jinete y caballo; por otro, las posibilidades de filmar un gran paisaje natural que permite a los personajes abandonarse a una libertad espacial que casi siempre refleja la búsqueda o la reafirmación de una libertad íntima y personal.

A no ser que se recurra a unas coordenadas fantásticas o se viaje en el tiempo y el espacio al Far West, resulta muy complicado rodar hoy día una historia que reúna esas dos condiciones. Por eso es muy comprensible que Joachim Lafosse viera las posibilidades tan cinematográficas de Continuer, la novela de Laurent Mauvignier que cuenta la aventura de una madre que vende las posesiones familiares en Francia para financiar un viaje a caballo con su conflictivo hijo adolescente por los valles desiertos de Kirguistán. Y he aquí que adaptar el libro para la gran pantalla le permite al director belga lanzarse a gusto a representar los vadeos de un río, las visiones de un horizonte que apaga en el ocaso la ruta inexplorada del día siguiente, la fogatas nocturnas o las cabalgadas por llanuras sin fin… es decir, algunos de los momentos característicos que en el género, a menudo, también son introspecciones en la mente y el ánimo de los protagonistas.

Historia de la ruptura de una relación maternofilial y los denodados esfuerzos de la mujer por recomponerla, Continuar añade, aparte de los elementos del wéstern, la dinámica propia de una road movie. El filme es por tanto, desde la primera hasta la última secuencia, la representación de un viaje, que incluso se nos muestra ya in media res en el minuto uno, con la propuesta subsiguiente de que seamos los espectadores quienes reconstruyamos, con los silencios y las contadas referencias a hechos pasados, los prolegómenos y la base del conflicto mostrado en pantalla.

Toda la cinta se ajusta a la perfección a los conceptos estilísticos y narrativos que marca Lafosse al inicio, demostrando sus capacidades para llevarlos a cabo, aunque paradójicamente en esto mismo es donde se encuentra el principal reparo que puede ponerse a este «relato mínimo». No se trata tanto de que estemos un poco ya familiarizados con estas propuestas introspectivas hechas con pocas pinceladas, sino de que aquí la premisa se ha anunciado demasiado pronto y se desarrolla tal cual, sin sorpresa alguna o graduación que suscite especial curiosidad. Por esa razón, Continuar se sitúa por detrás de las excelentes Perder la razón, Los caballeros blancos o Después de nosotros, obras dolorosísimas e incómodas con las que el cineasta se ha hecho un merecido hueco entre los grandes autores del panorama actual. Eso sí, con esta nueva inmersión en el lado oscuro de las familias, un tema recurrente en su filmografía, Lafosse nos deja varias muestras de por qué es uno de los mejores. Véase cómo concibe las secuencias donde el chico escucha música por sus auriculares. O cómo rueda ese fantástico único plano, que es pura poesía fílmica, donde los protagonistas establecen, caminando en silencio, una coreografía del distanciamiento y el acercamiento, mientras se alejan de la fogata y se aproximan a la cámara, primero él y después ella, y que termina con una sonrisa compartida que no aclara si el viaje tendrá éxito o si todo acabará en un estrepitoso fracaso.

