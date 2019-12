La violencia es comunitaria

Yago Paris

Cada vez que asistimos a una nueva adaptación cinematográfica de una historia, sobre ella sobrevuela de manera inquisidora la idea de fidelidad, un concepto por otro lado del todo problemático y que exige convertir la creación fílmica en poco menos que una fotocopia del original. Cuando uno asiste a la proyección de Sete anos em maio, no puede evitar pensar que se le está dando un buen puntapié a esta manera de entender la adaptación. En los apenas 41 minutos de metraje de la cinta, presente en la sección oficial del festival Márgenes y ganadora del premio a la mejor película, Affonso Uchoa narra hasta tres veces el mismo relato, dividiendo el mediometraje en otras tantas partes, claramente diferenciadas entre sí tanto en el alcance de los subtextos como en la propuesta visual. La primera recrea el acto de violencia que sufre Rafael —interpretado por el protagonista de la historia real, Rafael dos Santos Rocha— por parte de la policía. En el segundo tramo, este mismo personaje se sienta junto a un desconocido en torno a una fogata y le relata, no solo lo que acabamos de ver en imágenes, sino el calvario que ha sufrido a partir de entonces, durante años. La parte final se vale del simbolismo para representar la violencia del Estado como algo comunitario, que afecta no solo a Rafael sino a toda la sociedad —o, cuando menos, a la clase trabajadora.

En este collage de representaciones, los tres fragmentos reconstruyen la historia original en una relación colaborativa. Autor y público interpretan y relacionan las diferentes aproximaciones al suceso descrito, rellenando los huecos que las separan. Pero la reflexión no termina ahí, puesto que se establece un diálogo explícito entre las diferentes versiones. De la misma manera que el interlocutor del segundo relato expone que su historia es similar a la que ha narrado el protagonista, puesto que todas las historias son similares, en la tercera parte se confirma esta visión, al mostrar a un grupo de personas en idéntica situación, sufriendo el mismo tipo de tratamiento que el que ha recibido el protagonista. Uchoa abre progresivamente el foco de su reflexión, pasando del relato individual del primer fragmento a la conversación privada del segundo, y de ahí a la colectividad del tercero, pudiendo interpretarse el filme como una metáfora sobre la violencia en Latinoamérica.

Puedes ver SETE ANOS EM MAIO aquí

Gratis online, del 20 de noviembre al 8 de diciembre, la Sección Oficial del IX FESTIVAL MÁRGENES

SETE ANOS EM MAIO

Dirección: Affonso Uchoa

Reparto: Rafael dos Santos Rocha, Wederson Neguinho, Maicon Felipe, Max Henrique, Leonardo Ferreira, Magno Pires, Robson Vieira

Género: documental. Brasil, 2018.

Duración: 41 minutos.