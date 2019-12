Travesía de relatos

Yago Paris

Carmen es una señora que lleva años recorriendo el mundo en cruceros. Con gran orgullo, la mujer explica ante la cámara lo mucho que los disfruta y la antelación con la que inicia los preparativos de cada nueva aventura. No solo nos imaginamos lo que narra, también lo vemos. La mujer lleva una cámara casera de vídeo, con la que filma esos momentos de los viajes que considera relevantes. Estamos, por tanto, ante un documental que combina el testimonio a cámara, las reflexiones en voz en off y el material del archivo personal de la protagonista. Los responsables de dar forma a esta variedad de recursos son Laura Rius y Carlos Solano, los directores y guionistas de Millions (and Millions) of Memories, una de las cintas más sorprendentes de la sección oficial del festival Márgenes. Al igual que sucede en otra de las competidoras, la finalmente ganadora del premio a la mejor película, Sete anos em maio, a lo largo de este relato aparecen diferentes plasmaciones de un mismo universo. Si en aquel caso la cinta se dividía en tres fragmentos, en este la obra se parte en dos mitades, de idéntica estética pero de significado contrapuesto.

La primera parte es el citado documental, donde ya se infiltra la ficción que se desarrolla en la segunda mitad. La cineasta es la nieta de Carmen, el personaje principal del primer relato, pero se hace referencia a la joven como Circe, quien actuará como coprotagonista, junto a Ulises —interpretado por el propio Carlos Solano—, en el fragmento de ficción. De esta manera se contraponen dos maneras de entender el ecosistema que conforman los cruceros de lujo y la idea de viaje. Lejos de una mirada enjuiciante, en el primer tramo se elabora un retrato de la frivolidad y el artificio que se respira en estos ambientes, donde la realidad no es más que un simulacro, y el viaje, una excusa para desplegar la experiencia capitalista. En el segundo, aunque se parte de lo no-real —interpretando de manera muy libre La Odisea—, se explora una interacción humana que se siente más viva que las ficciones de socialización que observamos en el universo de Carmen, y donde el viaje es una búsqueda espiritual en terreno desconocido. En lo que se refiere al tono, la festividad inicial contrasta con la posterior introspección melancólica, donde las mismas localizaciones del navío, inicialmente bulliciosas, se convierten en un conjunto de espacios vacíos, algunos carentes de vida y otros llenos de intimidad.

Ambos fragmentos del relato establecen una correspondencia que no se limita a la contraposición entre realidad y ficción. Más bien al contrario, la narrativa parece más interesada en romper con dichas etiquetas, colocando toda la información al mismo nivel, lo que permite que el foco se coloque en las dobleces de lo que entendemos como real y en lo que puede nacer del corte entre dos planos. En su conjunto, Millions (and Millions) of Memories se articula como un experimento narrativo con el que profundizar en las posibilidades ficcionales que ofrece la realidad filmada.

MILLIONS (AND MILLIONS) OF MEMORIES

Dirección: Laura Rius, Carlos Solano

Reparto: Carmen Pastor, Laura Rius, Carlos Solano

Género: documental. España, 2018.

Duración: 39 minutos.