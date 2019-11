Marcianos en medio de la basura

Jesús Cuéllar

En esta su primera colaboración en un largometraje, Premio del Jurado en el DocumentaMadrid 2019, Àlex Lora y Adán Aliaga vuelven a las calles neoyorquinas que ya vienen transitando por separado en sus últimos trabajos, y continúan posando la mirada en quienes sobreviven, se buscan y con frecuencia se pierden en los márgenes del casi siempre deslucido sueño americano. Antes de convertirse en este filme, El cuarto reino fue un corto, nominado en los Goya de 2017.

A través de testimonios, de conversaciones y de una cámara que se mueve sin prisa entre latas de bebidas, una sencilla oficina y un contenedor que hace las veces de vivienda, vamos conociendo a varios hombres, inmigrantes latinoamericanos como René, afroamericanos que han vivido en la calle, orientales que venden su mercancía y a la mujer que parece poner un poco de orden en la existencia de todos ellos. También vamos sabiendo cómo funciona Sure We Can, la modesta planta de reciclaje de Brooklyn en la que trabajan.

Lora y Aliaga observan con atención las emociones de sus personajes y sin un relato evidente van descubriendo poco a poco sus historias: cómo acabaron aquí, sus problemas con el alcohol o las drogas, qué esperan de su estancia en este lugar y cuáles son sus obsesiones. Entre ellos, afable pero recta, y sin llamar mucho la atención, una mujer que, aunque no se nos diga, suponemos, por su aspecto, que es monja y, por su acento, que es española, y que parece dirigir este discreto empeño de rehabilitación, hasta que pueda pasar el testigo.

No todo aquí es cotidianidad, porque en medio de las conversaciones de los protagonistas de esta historia triste, pero no sórdida ni del todo desesperanzada, Lora y Aliaga incrustan sueños o pesadillas de orden religioso o cuando menos ritual, que nos apartan brevemente, a nosotros y a los trabajadores de la planta, de una realidad inclemente. René y sus compañeros hablan con frecuencia de ovnis, de extraterrestres («Yo los he visto», dice René); y sus móviles, aparte de conectarlos con familiares residentes a miles de kilómetros, les ofrecen información sobre esas supuestas presencias. Quizá esos ritos y esos visitantes del espacio exterior en los que quieren creer sean su forma de plasmar la búsqueda de otra realidad, apartada de esta pequeña isla de esperanza y también de dolor donde, un tanto al margen de los afanes de la gran ciudad, pero acuciados por la sombra del pasado y también del futuro, libran una lucha denodada por mantener vivo el deseo de seguir adelante.