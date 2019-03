Rumbo a Tombuctú

Santiago Alonso

La aventura es la aventura. Se mueve al ritmo que marca el camino. Y el camino, con sus sorpresas y ramificaciones, reinventa a cada tramo la psicología de los aventureros. 4 latas comienza cuando Tocho (Hovik Keuchkerian), alguien que precisamente lleva una eternidad sin reinventarse, escucha en un programa de radio nocturno el testimonio de una persona que ha dado un volantazo a su vida. Ese día, además, ha llegado una carta que trae malas noticias: su viejo amigo Joseba (Quique San Francisco) se está muriendo en Tombuctú, el lugar donde ha vivido lejos de los demás durante las últimas décadas. Un doble clic salta en Tocho (la rememoración del pasado, la necesidad de huir) e improvisa un loco viaje con rumbo a Mali… ¡a bordo de un Renault 4! Le acompañan Jean Pierre (Jean Reno), el otro compañero de correrías de juventud, y Ely (Susana Abaitua), la joven hija de Joseba. La road movie se pone en marcha y tiene por delante la inmensidad del Sahara.

Gerardo Olivares sabe que un factor clave que define este tipo de narraciones es la filmación del paisaje, precisamente su fuerte como director (conviene recordar que su carrera oscila entre el documental y la ficción). E intuye que otro factor, igual o más importante, lo constituye el cambio que se va operando en los viajeros según pasan y pasan los kilómetros. He aquí el principal problema que no consigue resolver 4 latas. ¿Cambian Tocho, Jean Pierre y Ely desde que salen de España y se reencuentran, al final, con Joseba? Lo cierto es que no. Como personajes están bien trazados y se ajustan de sobra a la caracterización y el trabajo de los intérpretes, pero prácticamente permanecen igual a como eran al inicio. Pese a que lo manifiesten de palabra durante la última secuencia, no se ha percibido a este lado de la pantalla. Mucha relación guarda el no haber concretado si la película quiere ser de género familiar o para público adulto, si quiere hacer reír o llorar, si quiere reflexionar sobre los naufragios de quienes vivieron siguiendo actitudes utópicas, si pretende tratar con profundidad los temas serios…

4 LATAS

Dirección: Gerardo Olivares.

Intérpretes: Jean Reno, Hovik Keuchkerian, Susana Abaitua, Enrique San Francisco.

Género: aventuras. España, 2019.

Duración: 104 minutos.