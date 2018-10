JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)

El juego sucio del Estado Comunista

Yago Paris

Juego limpio (2014) narra la historia de Anna (Judit Bárdos), una prometedora atleta que lucha por clasificarse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 en la gélida Checoslovaquia cubierta por el Telón de Acero. Cuando las autoridades de su país descubren su potencial, la fuerzan a iniciar un tratamiento con anabolizantes que causa estragos en su físico, por lo que tendrá que decidir si quiere triunfar a costa de destrozar su cuerpo o ser represaliada por el gobierno. En apenas cinco líneas ya se han tocado las características que describe Robert A. Rosenstone, en su artículo académico The historical film as real history, a propósito del cine histórico de corte comercial y narrativa clásica. Veamos: la transmisión de un mensaje ideológico por parte de los creadores de la película (y no la descripción lo más objetiva posible de unos hechos); un pasado como relato de individuos; un narrativa construida sin fisuras y buscando una mirada concreta; la emocionalidad; un análisis de la historia en el que no se estudian por separado diferentes aspectos (economía, política, raza, género, etc.); la reconstrucción del pasado en su versión más superficial, la estética, con su falso historicismo correspondiente. Por lo tanto, la película se puede entender como un ejercicio cinematográfico plenamente integrado en las dinámicas narrativas e ideológicas del orden establecido del momento en el que la cinta se ha filmado.



Narrado con solvencia, el filme de Andrea Sedlácková no se sale ni un milímetro de los márgenes de la narrativa clásica, y por tanto del modelo que explica Rosenstone. El mensaje ideológico está clarísimo: gracias a un guion sólido, en el que a cada causa se le asocia su correspondiente efecto, cada nueva escena refuerza la idea de opresión que el Estado ejerce sobre la población, en una escalada de tensión que amenaza con destruir la vida de la protagonista y de su madre Irena (Anna Geislerová). La película está protagonizada, de hecho, por solo dos personas, Anna y su madre, ambas envueltas en sendos conflictos con el gobierno —la primera se opone al tratamiento con anabolizantes; la segunda ayuda a un disidente político a distribuir unos escritos que critican el régimen.

Dicha situación provoca que sea prácticamente imposible no empatizar con el infortunio de las protagonistas, cuya situación se retrata de manera íntegra, mostrando los diferentes aspectos de la sociedad checoslovaca del momento. Por último, apoyándose en la habitual fotografía gélida de este tipo de filmes, la autora visita los lugares comunes estéticos de estas producciones —el frío, la represión emocional, los hogares precarios, los objetos que no funcionan o la presencia de la nieve, en este caso en los entrenamientos, como símbolo de la dureza del régimen— que, cuando menos, permiten plantearnos hasta qué punto se adecúan a la realidad y hasta qué punto se han convertido en una falsa verdad creada por la cinematografía a lo largo de los años.

Habiendo descrito el planteamiento de la cinta, analizado su perfecta adecuación a las ideas de Rosenstone y destacado sus valores formales, lo último que queda por hacer es, en realidad, lo más importante. Siendo una cinta cuyo mensaje político es tan evidente, tan rotundo desde el punto de vista de la narración cinematográfica como incapaz de aportar una visión mínimamente distinta a un tema tantas veces tratado, y tantas veces desde la misma perspectiva, lo más inteligente sería plantearse el interés que puede tener, a estas alturas, hacer películas con el mismo discurso de hace casi treinta años.

Se ha entrenado JUEGO LIMPIO en FILMIN y otras plataformas

JUEGO LIMPIO (FAIR PLAY)

Dirección: Andrea Sedlácková

Reparto:Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, Ondrej Malý

Género: Drama histórico. Distopía. República Checa, 2014

Duración: 100 minutos