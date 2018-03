Los verdaderos ‘Mindhunters’

Anaís Berdié

A Anthony Hopkins le bastaron 24 minutos para llevarse el Óscar a Mejor actor por su legendaria interpretación de Hannibal Lecter. Es tal la fascinación que provocan en el cine los asesinos en serie que el trabajo de los investigadores encargados de perseguirles adquiere también un aire ciertamente atractivo. Pero zambullirse en la mente de seres humanos capaces de las mayores depravaciones no puede considerarse, digamos, un trabajo ideal. Mindhunters, el regreso televisivo de David Fincher y una de las grandes series de la pasada temporada, se centraba precisamente en los primeros agentes del FBI que acuñaron el término “asesino en serie” y comenzaron a estudiar de forma pormenorizada su comportamiento. Con gran acierto, ponía el foco en las implicaciones morales y personales de dedicarse a semejante tarea. Ahora llega a España la interesante Perfiles: una mirada al abismo, el contrapunto real de los “cazadores de mentes” de Fincher. El documental, que no pasó por las salas de cine y ahora puede verse en Filmin, sigue las vidas de varios criminólogos de Estados Unidos, Finlandia, Alemania y Sudáfrica, e indaga en la huella que deja en ellos su trabajo.

Tomar notas de voz sobre un caso durante un viaje en tren y provocar un escalofrío en el compañero de vagón. Darle vueltas, de manera incasable, a la resolución de un asesinato durante una jornada de pesca en familia. Analizar un pedazo de cerebro en el cuarto de la colada ante la mirada atenta de un hijo. Estos fragmentos del día a día de los especialistas en analizar el mal conforman el hilo conductor del documental de la austriaca Barbara Eder. Aunque algunos momentos parecen excesivamente preparados para ser instantes supuestamente cotidianos, cumplen con su misión: cambiar la óptica desde la que estamos acostumbrados a mirar a estos investigadores, acercarnos a su intimidad y a sus pensamientos, para acabar contemplando, con sus propios ojos, a los sujetos de su estudio.

Y con ello llega la parte más dura del documental. La grabación de una entrevista real con un asesino en serie, la asistencia a una charla sobre las brutales acciones de estos criminales o los planos de una morgue con los que se cierra la cinta no son aptas para estómagos delicados. Y eso que gran parte de lo que registró la cámara de Eder durante el rodaje quedó fuera del montaje final. Pensar en todo lo que no se ve es, precisamente, la última reflexión que deja esta historia. No todos podríamos ser Clarice.

El documental PERFILES: UNA MIRADA AL ABISMO está disponible en Filmin

PERFILES: UNA MIRADA AL ABISMO

Dirección: Barbara Eder

Género: documental. Austria, 2013

Duración: 88 minutos