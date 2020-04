¿Por qué el incesto nos parece un tabú?

Yago Paris

Jackie (Tallie Medel) y su hermano mayor, Matthew (Sky Hirschkron), tienen una relación muy estrecha. Los dos adolescentes se reúnen por las noches en el desván de la casa para discutir temas íntimos mientras comparten cigarrillos. Uno de los temas recurrentes de las conversaciones es el hecho de que la joven está enamorada de él. Esto, lejos de ser un secreto, se discute con total apertura, como si fuera un asunto más del que hablar. Uno serio, porque condiciona el estado emocional de la protagonista, quien sufre porque no es correspondida por la persona que ama, pero no un tabú. Para ambos, la situación sería la misma si no compartieran lazos de sangre, algo que se trata con idéntica naturalidad por el resto de integrantes de la familia que viven en ese hogar, donde este asunto se debate abiertamente. Esta normalización se refuerza en estas escenas nocturnas, donde el acto que se realiza a escondidas no es el desarrollo del amor entre hermanos, sino el de fumar.

En The Unspeakable Act, el director y guionista Dan Sallitt reflexiona acerca de los mecanismos del tabú en su dimensión social. Sin ánimo de realizar un estudio detallado de las causas y las consecuencias, el autor de Fourteen refleja hasta qué punto quizás lo que consideramos aberrante es en realidad algo que, simplemente, nunca nos hemos parado a analizar con calma, dejando que se exprese con una naturalidad que tal vez sí contiene. La calma en la exposición de la trama se aviene con la aproximación estética del realizador, cuyo naturalismo a la hora de filmar y su desinterés por los puntos de giros y las cargas dramáticas convierten la cinta en una atípica película de instituto. Asuntos como el sexo, el primer amor o las dificultades de los adolescentes para entender lo que ocurre en sus mentes y cuerpos están presentes, pero el tono opta por el sosiego. Al mismo tiempo, los escenarios cambian. El instituto apenas aparece, y sí lo hace, casi de manera permanente, el hogar familiar, que se filma como asidero emocional, como un espacio seguro donde lo que socialmente se interpreta como un hecho condenable se convierte en un asunto que se puede entender y debatir.

En The Unspeakable Act, en el fondo, se expone el incesto de manera desprejuiciada, tanto en el tratamiento como en el desarrollo. La cinta transmite la idea de que no se trata de un asunto al que prestarle atención, hasta el punto de que la película casi parece desinteresarse en el tema, pues se centra es en el desamor de su protagonista, importando poco el hecho de que la persona con la que quiere compartir una relación de amor sea su hermano. Fuera de la ecuación queda cualquier aproximación morbosa o erótica, tales como escenas de sexo o conductas inmorales. En realidad, el relato no podría ser más anodino: una simplona historia de amor no correspondido que sigue todos los pasos desde la frustración hasta la aceptación para superar el duelo. Da la impresión de que Sallitt quisiera decirnos que esta historia, en el fondo, es irrelevante, y que son los espectadores los que la convierten en algo llamativo debido a que consideran el incesto como un tabú. Este hecho no implica que la película, como creación cinematográfica, carezca de interés. Más bien al contrario, merece toda celebración por nuestra parte que un trabajo narrativo contenga tantas capas de lectura que pueda prácticamente prescindir del relato.

THE UNSPEAKABLE ACT

Dirección: Dan Sallitt.

Reparto: Tallie Medel, Sky Hirschkron, Aundrea Fares, Kati Schwartz, Caroline Luft, Lyndon Braganza, Megan Brown.

Género: drama romántico. Estados Unidos, 2012.

Duración: 88 minutos.