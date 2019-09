Retrato íntimo de la India

Anaís Berdié

Lejos del lujo, los bailes, la exaltación de las emociones y los finales felices que en el imaginario colectivo conforman el cine de Bollywood, la primera película de ficción de la directora india Rohena Gera transcurre básicamente entre las cuatro paredes de una casa (de clase alta, pero sencilla) y apuesta por los silencios y los gestos pequeños más que por la grandilocuencia para retratar la relación afectiva entre un arquitecto y su criada. Señor se enmarca así en un nuevo estilo de cine indio, interesado en temáticas más sociales y filmado desde la contención.

Disfrazada de drama romántico, se esconde en esta película una historia de autoafirmación que tiene como protagonista a Ratna, una joven criada viuda cuya vida está delimitada por la rigidez de las tradiciones y por un sistema de castas que impone una distancia abismal entre señores y criados. La convivencia con su señor, un hombre sensible engañado por su prometida y frustrado profesionalmente, le lleva a entablar con él una relación cada vez más cercana que contraviene las férreas costumbres indias y que impulsará la transformación de ambos.

La fuerza de este personaje, a quien da vida Tillotama Shome, que también interpretó a una empleada del hogar en La boda del Monzón, radica en su inagotable esperanza. Una criada que, lejos de lo previsible, no busca la liberación a través del amor, sino que confía en sí misma como motor para cambiar las cosas resulta, cuanto menos, inesperada en una cinta que se presenta como un drama romántico. Ratna trabaja para pagar los estudios de su hermana y evitar así que termine abocada a un matrimonio concertado como el que le impusieron a ella, y dedica su tiempo libre a formarse, con la aspiración de convertirse algún día en diseñadora de moda. Un discurso tal vez lo bastante asentado en el mundo occidental como para que esta película no resulte novedosa, pero sin duda indispensable en una sociedad como la que retrata la cinta.

Señor se desarrolla en un clima de sobriedad y con un tempo pausado, con los que la directora se confiesa deudora de la joya asiática In the Mood for Love (cuya poética visual y emocional no se atisba en esta cinta), pero muchos diálogos, por contra, tienden a subrayar los conflictos, dando como resultado una historia sencilla y, en cierta manera, previsible. Pero la naturalidad con la que se retrata la diferencia de clases en la India, el paisaje urbano y rural y las reacciones de personajes que pueden llegar a resultarnos muy ajenos funcionan como aliciente para asomarse a esta historia con una cierta curiosidad antropológica.

SEÑOR

Dirección: Rohena Gera.

Intérpretes: Tilotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni, Rahul Vohra, Ahmareen Anjum.

Género: drama romántico. India, 2018.

Duración: 96 minutos.