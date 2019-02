Un chavalín muy chungo

Santiago Alonso

Uno de los momentos de mayor tensión de la muy poco novedosa The Prodigy revela que el estadounidense Nicholas McCarthy conoce Shock (1977), la última obra rodada por el gran Mario Bava para el cine. Bueno, en realidad conviene señalar que, sin ningún empacho, directamente ha copiado la secuencia del susto en el pasillo con el personaje del niño convirtiéndose en la entidad adulta que se ha apoderado de él. Ambas cintas pertenecen al subgénero de película con chaval inquietante, cuando no abiertamente chungo, una temática que dio sus mejores frutos durante los años setenta (El otro, Quien puede matar a un niño, La profecía). Sin embargo, McCarthy no parece haber aprendido del maestro italiano que los grandes aciertos dentro de cine de terror tienen a menudo más que ver con la mirada y los planteamientos formales de quien se pone tras la cámara. O tal vez sí ha aprendido la lección… para intentar practicarla lo menos posible. Aparte del citado homenaje, hay algún momento en The Prodigy que está pensado para marcar la diferencia, como es la sesión de hipnosis, y, en general, la caracterización del pequeño infante diabólico consigue ponernos la piel de gallina; pero el director parece que se contenta con eso nada más y rueda el resto en piloto automático, abusando cada dos por tres de unos anodinos planos-contraplanos y sin haber repensado los gestos ya vistos en decenas de títulos previos.