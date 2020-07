Desobedecer

Yago Paris

En una escena del tercio final de El laberinto del fauno, cuando el temible capitán falangista Vidal (Sergi López) le pregunta a un personaje por qué ha ido en contra de sus órdenes, este le espeta sin tapujos que obedecer por obedecer, dejando a un lado el pensamiento crítico y la ética, es algo que él no hace, a diferencia de su interlocutor y de los integrantes del grupo militar que dirige. Haber tomado tal decisión tiene como consecuencia, evidentemente, que lo ejecuten fulminantemente. El personaje conocía las consecuencias de sus actos, pero esto no le impidió tomar partido. Esta es la idea central que recorre la película que Guillermo del Toro rodó en 2006 y que se ha reestrenado recientemente, tras la reapertura de los cines. Se trata de una cinta que, aunque se ambienta en un momento muy concreto de la historia de España —1944, cuando la dictadura franquista combatía la guerrilla antifranquista, conocida como el maquis, que se movía sobre todo en las zonas montañosas—, en realidad habla de aspectos universales de la existencia humana y la moral.

La protagonista es Ofelia (Ivana Baquero), una niña que se refugia en los cuentos de hadas para huir del horror en que se ha sumergido la sociedad española tras el golpe de Estado de 1936. La joven viaja con su madre al campamento que dirige Vidal, quien se ha convertido recientemente en el padrastro de la protagonista. Una vez allí, Ofelia vive una serie de encuentros fantásticos con seres mágicos como hadas y faunos en un mundo paralelo al que conocemos como realidad, al que solo puede acceder quien crea que algo semejante puede existir. Pensar en la niña como una preadolescente que se niega a crecer y aceptar la realidad es una manera de interpretar la película, pero probablemente haya otra que dé más sentido a lo que del Toro expone en imágenes: resistirse a aceptar lo establecido. La protagonista se niega a conformarse con lo que el destino ha puesto delante de ella; en definitiva, rechaza la pasividad, defiende unos ideales y lucha por cambiar el mundo.

Si se aplica esta mirada sobre la cinta, Ofelia se convierte en una simbólica militante republicana entre dos mundos, capaz de actuar en ambos de la manera en que sea capaz para cambiar el statu quo. Se trata de una actitud valiente e inconformista, la misma que muestra el personaje citado al principio de este texto. La joven toma partido y actúa en base a aquello en lo que cree y no en lo que le han dicho que debe hacer —de la relación con su madre a la que establece con el fauno—, aunque ello implique afrontar consecuencias terribles, con el capitán Vidal nuevamente de por medio. El personaje interpretado por Sergi López es una de las piezas clave del relato, pues termina de cerrar el círculo en torno a la reflexión sobre el hecho de tomar partido. Aunque despiadado, se trata de un personaje atormentado, forzado a ser un héroe debido a la colosal sombra de su padre, lo que lo lleva a vivir en conflicto, es decir, a vivir atormentado —la escena donde fantasea con degollarse a sí mismo. El filme en ningún momento justifica sus actos, pero señala que el verdadero villano no es quien da las órdenes, sino la masa social que las acata sin rechistar, sin cuestionarlas. Porque, como señaló Hannah Arendt con respecto al nazismo, lo verdaderamente terrible es la banalidad del mal y la no reflexión sobre los actos individuales cuando solo importan las reglas generales que impone el orden establecido.

EL LABERINTO DEL FAUNO

Dirección: Guillermo del Toro.

Reparto: Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Jones, Ariadna Gil, Álex Angulo, Federico Luppi, Roger Casamajor, Fernando Tielve, Pepa Pedroche.

Género: fantasía. España, México, 2006.

Duración: 112 minutos.